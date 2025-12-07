Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |IMPRESIONES - Ocurrencias

Breviario de otra semana movida

Alejandro Castañeda
7 de Diciembre de 2025 | 03:52
GUARDIANAS BIEN EQUIPADAS.- Lo del video sexy de la poli exhibicionista podría ser el muestrario sinuoso de una fuerza pública que necesita refuerzos donde sea. A Nicola V. , protagonista de esta historia, le habían enseñado en la academia que la policía tenía el deber de ser bien vista en la sociedad. La muchacha, ya separada de las fuerzas del orden, declaró que con sus fotos gana diez veces más de lo que cobra en la repartición. Y agrega que mejoró mucho su recaudación cuando salió a exhibirse con atuendo policíaco, avisando que está bien equipada para poder responder a cualquier entrevero.

JURAMENTOS.- Y qué me cuentan de los osados y extravagantes juramentos que recitan los nuevos parlamentarios que toman posesión de su cargo. Aunque esa Constitución y esa Biblia del Congreso se sientan hartas por tanto juramento desvirtuado, el futuro seguramente agravará esta imagen performativa de un teatro mal interpretado. Juran por tantas cosas que se olvidan de agradecer al gentío que los votó. La lista de nombres propios hace a un lado al acostumbrado “por Dios y por la Patria” porque en el santoral de ellos están esos angelitos que los llevaron a este templo de la democracia donde los milagros terrenales están en el orden del día.

MICRÓFONO ABIERTO.- En esos recintos, repleto de sobreactuaciones, lo único sincero que se puede escuchar es lo que dejan filtrar los micrófonos que permanecen abiertos por descuido. Hay un largo capítulo que recoge las más inolvidables metidas de pata. Esta vez el protagonista de la burrada fue un veterano legislador Gerardo Cipolini, un octogenario mirón que ejercía como presidente en el acto de la Cámara de Diputados. Y fue allí donde decidió opinar sobre el buen estado de algunas nuevas congresistas. Todo el recinto escuchó “esta buena esta peruca”. Cuando fue advertido de semejante tropezón, Cipolini acudió a la que pasará a ser la excusa más usada de aquí en más: “Yo no dije semejante cosa, soy padre y abuelo (copyright de Alperovich)”; para él, fue la tecnología babosa y alcahueta que salta por encima de todos los fueros y pone, en boca de cualquiera, frases inapropiadas. Ni el más chico de sus nietos le creyó.

SELFIES MORTALES.- Leticia Lembi, de 33 años, por sacarse una selfie en un sitio peligroso, se mató a orillas del mar. Fue en Barranca de Los Lobos, donde esos acantilados enormes parecen tentar a los osados y a los desesperados. Es un paisaje con mucha muerte encima. Leticia no es la primera ni será la última turista que pierde la vida por querer lograr una imagen arriesgada. Un estudio de la Fundación iO, especializada en Medicina Tropical y del Viajero, alerta sobre el poder letal de las selfies que ya es mucho más mortífero que los ataques de tiburón. Según los datos del estudio, una persona muere cada 13 días intentando sacarse la selfie más llamativa. El trabajo destaca que las principales causas de muerte relacionadas con las selfies son las caídas desde grandes alturas. Y la edad promedio, 24 años. Esta chica temeraria no se imaginaba que iba a terminar por escribir, en el libro de lo inimaginable, la triste hazaña de irse de la vida por un souvenir fatal.

VACAS GUARANGAS.- Hay tantos legisladores ansiosos por querer lucirse, que ha aparecido más de un proyecto alocado. En ese muestrario de disparates, la iniciativa de la diputada provincial Lucia Klug, que propone cobrarle al gauchaje las flatulencias y eructos de las vacas, es un punto difícil de superar. Si este proyecto se pone en práctica, la ganadería mal educada va a tener que poner las barbas en remojo, aunque primero habrá que nombrar inspectores curtidos en ruidos y olores molestos para poder hacerle la boleta a la hacienda guasa y pedorra. Y las pobres vacas van a tener que empezar a tributar no solo en carnicerías, ternerajes y usinas lácteas, sino también en los juzgados. Los chinos, que hacen negocio hasta con los murciélagos, están alerta a estas ocurrencias. Por eso hace unos meses quisieron ocupar Tierras Raras, que por aquí, sobran. Y ahora, cuando se enteraron de eructos y gases recaudadores, avanzaron sobre Vaca Muerta, presumiendo que los pedos sobrevivientes no serán cobrables.

