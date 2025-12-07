Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"

Lo que comenzó como una nueva temporada del reality culinario más visto del país terminó convirtiéndose en un verdadero vendaval de tensiones, rumores y enfrentamientos. Cada semana, un nuevo episodio se sumaba a la lista de conflictos, y poco a poco empezó a quedar claro que esta edición no sería recordada por sus platos, sino por la intensidad de lo que sucedió dentro y, sobre todo, fuera de la cocina. En el centro del huracán, siempre: Wanda Nara. Y alrededor de ella, una serie de episodios que hicieron de esta temporada la más polémica desde que el formato llegó a la pantalla local.

PABLITO LESCANO: LA SALIDA MÁS VELOZ DE LA HISTORIA DEL PROGRAMA

La primera sorpresa llegó casi sin aviso: Pablito Lescano renunció apenas una semana después del inicio del reality.

Su partida inesperada alimentó especulaciones de todo tipo, pero el músico se encargó de explicar su decisión con una sinceridad que conmovió tanto a sus compañeros como al equipo.

“Tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije ‘no sé si voy a seguir o no’. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos laburando con nosotros”, expresó en un momento cargado de emoción.

Aseguró que le costó mucho dar el paso de irse:

“Pasé muchos sentimientos, muchas cosas. En un momento parecía como que estaba en el colegio. Pero tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados, y no puedo seguir. Me quiero matar, porque la pasé espectacular”.

La tristeza se le notaba: “Estoy triste. Triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar. Fue como cocinar en casa para Marita”.

La salida de Pablito dejó un hueco anímico en la competencia y un interrogante instalado: ¿sería esta solo la primera señal de que algo raro estaba pasando en esta edición?

WANDA Y VALU CERVANTES: TENSIÓN EN EL AIRE

Sin dudas, nada marcó tanto el pulso de la temporada como la relación entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

La versión de que la conductora le habría enviado mensajes a Enzo Fernández, marido de Valu, instaló una incomodidad palpable desde el primer día. Las dos intentaban mantener la cordialidad, pero todo se percibía tenso, distante, medido.

Cada cruce entre ambas tenía una carga especial: un saludo corto, una devolución fría, un comentario que parecía demasiado neutro para no esconder algo más. La sensación general era que cualquier chispa podía encender un conflicto mayor.

Valu Cervantes: chiquita pero con carácter. No se dejó pasar por arriba

LA JOAQUI: LA AMIGA QUE ENTRÓ AL ESTUDIO LISTA PARA DEFENDER

La primera explosión grande llegó con La Joaqui, que acompañaba a Valu en uno de los momentos más sensibles del programa.

Durante la grabación de la despedida de la participante, la cantante habría protagonizado un episodio que dejó al equipo técnico inmóvil. Hubo frases duras, un tono airado y un intercambio que, según los presentes, tensó todo al extremo.

A partir de ese día, la relación entre ella y Wanda quedó herida. Los rumores crecieron cuando trascendió que la conductora habría decidido dejar afuera a la cantante de un evento importante. Aunque nadie lo confirmó, todos hablaron de eso.

La Joaqui tensó su vínculo con Wanda por salir en defensa de Valu Cervantes

EL CRUCE DE WANDA Y ANDY CHANGO: IRONÍAS, PASADO EN COMÚN Y UNA FRASE QUE QUEDÓ SONANDO

El enfrentamiento entre Wanda y Andy Chango fue otro de los momentos más comentados de la temporada.

Todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo, improvisó un comentario al aire: “Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi”, en relación a Momi Giardina, con quien suele hacer un dúo imbatible.

El músico respondió de inmediato, con un dramatismo que tomó por sorpresa a la producción: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”.

En cualquier otro contexto, ahí podría haber terminado la escena, pero Wanda decidió seguir la jugada. “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi, cocinando lejos tuyo, le fue bárbaro. ¿Te contó?”. Andy no dudó en contraatacar, y lanzó una frase que desató carcajadas, murmullos y unos cuantos gestos incómodos:

“Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”.

La alusión directa a Maxi López, exmarido de Wanda, generó un impacto inmediato. Ella replicó: “No, te contó mal tu amigo”.

Andy, consciente de que había tocado un tema sensible, decidió retirarse con elegancia. Ya en su entrevista individual, explicó: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso, para no despertar susceptibilidades”.

Sin embargo, el comentario ya había quedado grabado en el aire, y tuvo consecuencias más allá del estudio.

Andy Chango no le tiene miedo a Wanda

EL EXPLOSIVO REENCUENTRO ENTRE WANDA Y MAXI LÓPEZ: UN CAPÍTULO INESPERADO

Maxi López es, sin dudas, uno de los protagonistas de esta temporada. Su participación fue la que más morbo generó, en tanto, trabajaría en la tevé por primera vez con Wanda Nara, su ex mujer y madre de sus tres hijos, con quien tuvo un vínculo tremendo de amor, odio y, ahora, cordialidad.

La estancia de Maxi en el país se dio en medio de polémicas, en tanto, el ex futbolista dejó en Suiza a su mujer embarazada y a su pequeña hija. Él estaba feliz por la oportunidad de poder compartir tiempo con sus hijos y, de paso, trabajar por una abultada cifra. Y, por eso, aceptó ser parte del juego.

En cada emisión, sobre todo en las primeras, la ex pareja se sacó chispas, entre trapitos sucios al sol y chicanas. Palitos van, palitos vienen, el vínculo entre los dos es de lo más comentado de la edición, y de lo que más repercusión genera en las redes sociales.

Wanda y Maxi: lo mejor de la temporada

MARTITEGUI EN LA MIRA: QUEJAS, CANSANCIO Y ADVERTENCIAS

Mientras todo esto sucedía, otro foco de conflicto crecía en paralelo: las críticas hacia Germán Martitegui.

Varias quejas habrían llegado a la producción por los modos del jurado.

Un participante, harto de una devolución particularmente tensa, habría dicho: “Se está por comer una piña”.

Las llegadas tarde del chef tampoco ayudaban.

Las grabaciones se demoraban, el clima se espesó y la irritación general aumentó. “En Telefé están re calientes”, contaron esta semana sobre el clima que se vive en los estudios cada vez que el chef llega tarde.

WANDA, LA CONDUCTORA QUE NO ERA INVITADA

Como si faltaran señales de que algo no fluía del todo bien, se supo que Wanda no participaba de las reuniones grupales con los participantes.

La explicación oficial fue que, como conductora, debía mantener cierta distancia profesional.

La extraoficial, comentada entre murmullos, indicaba que su presencia generaba tensión y que muchos preferían evitar situaciones incómodas.

EUGENIA TOBAL Y EL PROBLEMA DEL CARTEL

La foto oficial del programa desató la primera polémica aún cuando el reality no estaba al aire. Eugenia Tobal, una de las participantes, publicó la imagen en sus redes con un mensaje que no precisaba interpretación: “Encuentren a Euge”. La actriz, prácticamente escondida en un rincón de la foto grupal, hizo zoom en su propia cara y dejó entrever su molestia. Fue un gesto sutil pero contundente. Con el correr de las semanas, Tobal, una de las que mejor cocina, fue noticia varias veces debido a su malestar por las devoluciones del jurado. En particular mencionaba a Martitegui, y por quien habría estado al borde de abandonar en más de una ocasión.

LA DENUNCIA DE ESTEBAN MIROL: ¿EDADISMO?

El periodista Esteban Mirol fue el segundo eliminado de “MasterChef Celebrity” y, tras su salida, rompió el silencio con fuertes declaraciones sobre su experiencia en el reality. Con su estilo directo y sin filtros, el conductor describió el clima interno del programa y detalló algunos episodios que vivió durante las grabaciones.

“Cuando me convocaron, me dijeron que no hacía falta ser un chef profesional. Yo acepté porque me gusta cocinar, lo hago desde la colimba, y pensé que el programa tenía ese espíritu popular”, dijo. Sin embargo, aseguró que la realidad dentro del estudio estuvo lejos de ser lo que esperaba.

“A los jurados no les gustaba lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”. También denunció discriminación por edad: “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”.