La vuelta a casa se transformó en una postal de caos

En otro episodio que vuelve a poner en alerta a los vecinos de La Plata, una familia del barrio de 32 bis entre 136 y 137 denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras no había nadie y permanecieron allí por al menos una hora. El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando María salió de su casa junto a su grupo familiar alrededor de las 19. Minutos antes de regresar, recibió un llamado que la dejó helada.
Su vecino, Oscar, que vive en la casa lindera, le avisó que la puerta de su vivienda estaba abierta y que las luces permanecían encendidas. Al llegar, la escena confirmó la advertencia: la puerta principal estaba entreabierta y, al ingresar, la mujer descubrió que la segunda puerta había sido forzada con un elemento tipo barreta, con la cerradura dañada.
Dentro de la casa todo era desorden. Cada ambiente había sido revuelto con evidente violencia y los autores, hasta el momento desconocidos, lograron llevarse una Smart TV de 43 pulgadas que estaba empotrada en la pared del living, es decir, se tomaron el trabajo de arrancarla. También se alzaron con una notebook.
De acuerdo con el aporte de otro vecino, los ladrones habrían llegado alrededor de las 20.15 a bordo de un vehículo blanco que estacionaron frente a la casa.
Permanecieron dentro por al menos una hora. Eran dos hombres: uno de contextura robusta, vestido con ropa oscura, y otro más delgado, con una remera blanca. Debido a la oscuridad y a la distancia, no fue posible obtener mayores detalles.
Mientras la Justicia avanza con las primeras actuaciones, un elemento será determinante: en la cuadra hay cámaras de seguridad privadas y municipales, cuya revisión podría aportar imágenes clave para reconstruir el recorrido del auto, identificar a los autores y precisar los tiempos del robo. Los investigadores esperan que esos registros permitan avanzar.
