El baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad

Un vuelo demorado, una terminal evacuada y decenas de pasajeros varados fue el saldo de lo ocurrido el domingo por la noche en el aeropuerto de Mendoza. Ayer, entre exabruptos, Luis Lamas baterista de Don Osvaldo, la banda liderada por Pato Fontanet aseguró como broma que tenía un artefacto explosivo en su valija.

Al declarar esa amenaza, se activó de inmediato el protocolo de emergencia de la terminal: el recinto fue evacuado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervino y se desplegó un operativo de control con especialistas en explosivos.

Luego de revisar su equipaje con equipos especiales -detectores de trazas y binomios cinotécnicos- y descartar la presencia de explosivos, se determinó que la advertencia no era real. El músico fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia Federal, bajo la calificación de “pasajero disruptivo”. Se le impidió abordar su vuelo de regreso.

El episodio generó alto grado de tensión entre los pasajeros, que debieron permanecer evacuados hasta que concluyeron los controles. Además afectó la operatoria de vuelos durante varias horas, provocando demoras y cancelaciones.

Desde las autoridades aeroportuarias confirmaron que, en estos casos, cualquier amenaza -por más que luego resulte falsa- exige máximas medidas de seguridad, por lo que la evacuación y revisión se activan sin contemplaciones.