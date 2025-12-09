"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida

Nicolás Riera y Thelma Fardín volvieron a compartir uno de sus logros en redes sociales, sin embargo, en esta oportunidad, se destacó la audacia de la pareja, lo que dejó atónitos a sus seguidores por la drástica decisión que tomaron en conjunto.

En un video compartido en redes sociales, Riera y Fardín revelaron: “Tenemos una noticia. Nos vamos a hacer una casa en un mes”. Con gran entusiasmo, ambos compartieron parte de la odisea que los llevó hasta la firma de documentos, imagen que encabezó el audiovisual.

En principio, adjuntaron un breve clip sobre sus andanzas y la búsqueda para “conseguir terreno”, las postales los ubicaron en un lugar repleto de naturaleza y allí, Riera sostuvo: “Pasen a casa”, a lo que la intérprete respondió: “En un mes va a haber una casa".

De nuevo en el relato guía, ambos contaron: “En octubre, dijimos que nos gustaría tener una casita en Chapadmalal. Vamos a ver la casa terminada y vamos a mostrarles todo el proceso”

Junto al corto, en la publicación compartida, escribieron: “Venimos construyendo una re linda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso. Vamos a hacer una casa en un mes”.