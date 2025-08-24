Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca vs Banfield.- El Xeneize empata sin goles ante el Taladro en La Bombonera

Boca vs Banfield.- El Xeneize empata sin goles ante el Taladro en La Bombonera
24 de Agosto de 2025 | 17:40

Movió Boca y arrancó el choque ante Banfield, en uno de los duelos de la sexta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Nicolás Lamolina y Silvio Trucco está en el VAR.

A los siete minutos, Leandro Paredes envió un centro pasado para Di Lollo, pero chocó con Alexis Maldonado quien lo cubrió y el zaguero local no pudo llegar. El Xeneize llegaba por primera vez al área rival, pero no lograba hacerlo con éxito ni mucho peligro.

Dos minutos más tarde, precisamente a los 9, el arquero del Taladro Facundo Sanguinetti evitó la primer conquista de Boca. Tras un tremendo remate de Lautaro Blanco, el arquero de Banfield voló y la sacó del ángulo, al córner.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Xeneize busca vender a Taborda y prestar a Saracchi
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

Uno por uno

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
Últimas noticias de Deportes

Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires

VIDEO. Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista

La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras

La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
La Ciudad
Así se vive la nueva jornada de adopción en Plaza Malvinas
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Policiales
Fentanilo mortal: cómo fue la contaminación que provocó 96 muertes
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
Sigue la tensión con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Política y Economía
Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
Karina Milei reapareció en público en medio del escándalo por coimas: "Vinimos para que no roben más"
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
Espectáculos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Choluleando por una banca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla