Boca vs Banfield.- El Xeneize empata sin goles ante el Taladro en La Bombonera

Movió Boca y arrancó el choque ante Banfield, en uno de los duelos de la sexta fecha del grupo A del Torneo Clausura. Dirige Nicolás Lamolina y Silvio Trucco está en el VAR.

A los siete minutos, Leandro Paredes envió un centro pasado para Di Lollo, pero chocó con Alexis Maldonado quien lo cubrió y el zaguero local no pudo llegar. El Xeneize llegaba por primera vez al área rival, pero no lograba hacerlo con éxito ni mucho peligro.

Dos minutos más tarde, precisamente a los 9, el arquero del Taladro Facundo Sanguinetti evitó la primer conquista de Boca. Tras un tremendo remate de Lautaro Blanco, el arquero de Banfield voló y la sacó del ángulo, al córner.