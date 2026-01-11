Productos electrónicos a base de cáscaras de almendras

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Convertir cáscaras de almendra en electrónica biodegradable: no es ciencia ficción, sino el resultado de un estudio coordinado por la Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa y publicado en la revista Advanced Functional Materials. Un equipo de investigadores dirigido por Francesco Greco, profesor de bioingeniería, demostró que es posible producir circuitos y sensores completamente bioderivados y biodegradables utilizando cáscaras de almendra. Las cáscaras fueron empleadas como materia prima para producir, de manera sostenible, el llamado Laser Induced Graphene (LIG), un material altamente conductivo obtenido mediante irradiación láser de materiales ricos en carbono. El equipo de la Sant’Anna comenzó determinando la caracterización química de las cáscaras, evidenciando su alta concentración de lignina, un polímero orgánico que funciona como un excelente precursor del grafeno. Luego, al combinar polvo de cáscaras de almendra con quitosano (un biopolímero derivado de caparazones de crustáceos), produjeron películas flexibles optimizadas tanto como sustratos electrónicos como precursores del LIG. Los materiales se biodegradaron por completo en el suelo en un plazo de 90 días.
