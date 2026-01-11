Asaltaron un local, pero no llegaron muy lejos: presos

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Dos hombres fueron aprehendidos en City Bell tras intentar cometer un hurto en un kiosco y generar disturbios en la vía pública. El hecho en un comercio ubicado sobre calle 473 bis, entre Diagonal 3 y 14 A, cuando los sospechosos ingresaron al local y actuaron de manera coordinada para llevarse mercadería sin pagar.
Según informaron fuentes policiales, mientras uno de los individuos distraía a la dueña del comercio, el otro tomó una botella de whisky de una góndola y ambos se retiraron rápidamente del lugar. Alertado por la situación, personal del Grupo Táctico Operativo inició un operativo cerrojo en la zona con los datos aportados por la víctima.
Minutos después, los sujetos fueron localizados y aprehendidos en inmediaciones de Cantilo, entre Diagonal 3 y 13 C, aún en su poder con la botella sustraída. Se trata de dos hombres de 43 y 34 años, quienes además tenían elementos de malabarismo. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.
