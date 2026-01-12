Polonia hizo historia en la United Cup 2026

Polonia se consagró campeón de la United Cup de tenis en Sídney, Australia, al derrotar a Suiza en una final vibrante que se definió en el dobles mixto.

Katarzina Kawa y Jan Zielinski vencieron en dos sets a Belinda Bencic y Jakub Paul por 6-4 y 6-3, dándole al conjunto polaco su primer título en la historia, tras haber sido finalista en las ediciones 2024 y 2025.

La United Cup, antesala del Abierto de Australia, volvió a ofrecer un formato atractivo que combina el tenis masculino y femenino en un torneo por equipos.