El Lobo sufrió una dura caída ante Lanús

En el encuentro que marcó la reanudación del certamen, después del receso, Gimnasia sufrió anoche una dura derrota ante Lanús, en el Microestadio Antonio Rotili, que lo superó por 90 a 69, en reinicio de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

El quinteto mens sana había cerrado el 2025 con una excelente performance, lo que le valió trepar al segundo puesto, detrás de Provincial de Rosario. Pero este año comenzó con el pie izquierdo ya que anoche no pudo contrarrestar el juego de un Lanús superior, que manejó el partido a voluntad y terminó imponiéndose con claridad.

De todos modos, y más allá de la caída, Gimnasia se mantiene expectante en la tabla de posiciones, y ahora, su marca es de 9 triunfos y 4 derrotas, entre 13 presentaciones.

El norteamericano Henry Michel fue la figura del Granate, que cerró la planilla con 17 puntos. Mientras que Martín Franchino terminó con 11. Por el lado de Gimnasia, el jugador destacado fue Ezequiel Paz, que marcó 20 puntos. La próxima presentación del Lobo será el miércoles que viene, cuando a las 20:30 reciba en el Polideportivo Víctor Nethol, a Pico FC.