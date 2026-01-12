Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LIGA ARGENTINA DE BÁSQUET

El Lobo sufrió una dura caída ante Lanús

En la reanudación del certamen, no pudo contener al Granate, que lo superó por 90 a 69, en la Conferencia Sur

El Lobo sufrió una dura caída ante Lanús

El primer partido del año para Gimnasia fue con saldo negativo

12 de Enero de 2026 | 01:27
Edición impresa

En el encuentro que marcó la reanudación del certamen, después del receso, Gimnasia sufrió anoche una dura derrota ante Lanús, en el Microestadio Antonio Rotili, que lo superó por 90 a 69, en reinicio de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

El quinteto mens sana había cerrado el 2025 con una excelente performance, lo que le valió trepar al segundo puesto, detrás de Provincial de Rosario. Pero este año comenzó con el pie izquierdo ya que anoche no pudo contrarrestar el juego de un Lanús superior, que manejó el partido a voluntad y terminó imponiéndose con claridad.

De todos modos, y más allá de la caída, Gimnasia se mantiene expectante en la tabla de posiciones, y ahora, su marca es de 9 triunfos y 4 derrotas, entre 13 presentaciones.

El norteamericano Henry Michel fue la figura del Granate, que cerró la planilla con 17 puntos. Mientras que Martín Franchino terminó con 11. Por el lado de Gimnasia, el jugador destacado fue Ezequiel Paz, que marcó 20 puntos. La próxima presentación del Lobo será el miércoles que viene, cuando a las 20:30 reciba en el Polideportivo Víctor Nethol, a Pico FC.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Deportes

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Política y Economía
Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla