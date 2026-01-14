Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata

Los accesos del oeste platense registraron, en lo que va de enero, los tres primeros siniestros fatales de este 2026. Ayer por la tarde, la zona estuvo nuevamente cerca de sumar una cuarta tragedia. Afortunadamente, el desenlace no fue fatal, aunque hubo personas heridas y fue necesaria la intervención del servicio de emergencias.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 44 y 208, en la localidad de Lisandro Olmos. Allí impactaron un automóvil y una motocicleta; el conductor de esta última debió ser asistido por personal del SAME y derivado a un centro médico.

Testigos que capturaron imágenes de la escena tras el incidente indicaron que la ambulancia demoró más de lo previsto en arribar. No obstante, una vez en el lugar, los profesionales lograron estabilizar al motociclista, quien había salido despedido del vehículo y presentaba múltiples traumatismos.

"En este cruce, a pesar de que hay semáforos, los vehículos se los saltan todo el tiempo", expresaron vecinos de la zona, quienes manifestaron su profunda preocupación por la recurrencia de choques en ese sector de la ciudad.

A raíz del accidente, se desplegó un operativo policial y vial que provocó una reducción de la calzada. Esto generó importantes demoras en la circulación, agravadas por el constante flujo de tránsito pesado que caracteriza a la avenida.

Cabe remarcar que la zona oeste de La Plata se mantiene como el área más crítica en materia vial, debido a la alta siniestralidad registrada en los últimos años, con una tendencia alcista que se acentuó durante 2025.

El inicio de 2026 ha sido particularmente trágico en la región. El 1 de enero, un choque entre dos motos en 520 y 209 se cobró la vida de un joven de 28 años. Once días después, otro siniestro entre un utilitario y una moto en la avenida 66 (entre 133 y 134) terminó con la muerte del motociclista, de 34 años. Finalmente, el tercer episodio luctuoso ocurrió el pasado lunes en el kilómetro 77,5 de la Ruta 2, donde el impacto entre una camioneta y una moto resultó en el fallecimiento de una mujer de 70 años.