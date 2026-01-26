Platense e Instituto abren la segunda fecha

Platense e Instituto abren esta tarde desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, la segunda fecha del Torneo Apertura. Luego de no conseguir vencer a Unión, en Santa Fe, el Calamar va por su primera victoria del año contra el cuadro cordobés, que viene de perder de local frente a Vélez (1-0).

El partido será arbitrado por Bruno Amiconi (Yamil Possi estará en el VAR) y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

El Marrón inició una campaña histórica para el club, no solo por ser la primera vez en la historia en la que será campeón defensor, sino porque debutará en la Copa Libertadores.

Para prepararse para la triple competencia, se incorporaron 14 nuevos futbolistas al plantel, de los cuales nueve debutaron en la primera fecha.

Si bien Tense no pudo triunfar, el elenco dirigido por Walter Zunino dejó sensaciones positivas en defensa, consiguiendo mantener su valla en cero. Los de Saavedra esperan oficializar en las próximas horas el fichaje de Martín Barrios, que proviene de Racing.

Por su parte, la Gloria, que tuvo un penal anulado por el VAR a causa de un offside previo, no pudo aprovechar sus oportunidades y cayó en condición de local ante Vélez con un gol de Tobías Andrada en el tiempo de descuento.

Por ello, el equipo de Alta Córdoba saldrá a buscar sus primeras unidades en el torneo para poder seguirle el ritmo a sus competidores rápidamente y no decaer en la tabla.

Además, el partido anterior significó la primera aparición del flamante refuerzo, Franco Jara, con la camiseta albirroja.