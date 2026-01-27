Incendio en una casa de Arturo Seguí por un calefón eléctrico

Momentos de tensión se vivieron en la intersección de 414 y 158, en Arturo Seguí, por un principio de incendio. Las llamas acapararon un domicilio por un desperfecto en el calefón eléctrico.

Según indicaron, gracias a la rápida respuesta de los dueños de casa y la llegada de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, el hecho no pasó a mayores.

En cuestión de minutos se lograron extinguir las llamas y no se registraron heridos o daños materiales mayores. Sin embargo, el calefón eléctrico quedó reducido a cenizas.

En los últimos días, además, se registraron incendios en otras zonas de Arturo Seguí como 412 entre 146 y 147; 440 y 136; 410 y 154; 152 y 409; 413 y 157; y 178 y 448.