Jornada de cierre mixto en Wall Street

Wall Street cerró ayer en terreno mixto, con los inversores atentos a los próximos balances de los grandes nombres del sector tecnológico, que marcarán el pulso del mercado en los próximos días. Al final de la sesión, el Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,83 %, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,41 %. En tanto, el Nasdaq lideró las subas con un alza del 0,91 %, hasta los 23.817 enteros.

Las acciones tecnológicas encabezaron las ganancias, impulsadas por la expectativa en torno a los resultados trimestrales de Meta, Tesla, Apple y Microsoft. En la jornada, Microsoft subió un 2,35 %, Apple ganó 1,69 % y Meta avanzó 0,6 %. Según analistas, el mercado busca señales sobre la evolución de la inversión en inteligencia artificial y su capacidad de generar ingresos. En contraste, las aseguradoras de salud sufrieron fuertes caídas tras la propuesta del Gobierno de mantener casi sin cambios las tarifas de Medicare Advantage en 2027. Humana se desplomó un 21 % y CVS Health perdió un 14 %.