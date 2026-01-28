Jornada de cierre mixto en Wall Street

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Wall Street cerró ayer en terreno mixto, con los inversores atentos a los próximos balances de los grandes nombres del sector tecnológico, que marcarán el pulso del mercado en los próximos días. Al final de la sesión, el Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,83 %, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,41 %. En tanto, el Nasdaq lideró las subas con un alza del 0,91 %, hasta los 23.817 enteros.
Las acciones tecnológicas encabezaron las ganancias, impulsadas por la expectativa en torno a los resultados trimestrales de Meta, Tesla, Apple y Microsoft. En la jornada, Microsoft subió un 2,35 %, Apple ganó 1,69 % y Meta avanzó 0,6 %. Según analistas, el mercado busca señales sobre la evolución de la inversión en inteligencia artificial y su capacidad de generar ingresos. En contraste, las aseguradoras de salud sufrieron fuertes caídas tras la propuesta del Gobierno de mantener casi sin cambios las tarifas de Medicare Advantage en 2027. Humana se desplomó un 21 % y CVS Health perdió un 14 %.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí