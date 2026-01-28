Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |NO HUBO SALUDO ENTRE EL MELLIZO Y CARLOS TEVEZ

Vélez lo dio vuelta y trepó a lo más alto

Le ganó a Talleres por 2-1, en Liniers, en un partido que le fue esquivo en el primer tiempo. Manzini y Joaquín García, los goles

Vélez lo dio vuelta y trepó a lo más alto

Carrizo abraza a Joaquín García, que marcó el gol del triunfo

28 de Enero de 2026 | 02:32
Edición impresa

Vélez consiguió un triunfazo por 2-1 ante Talleres y comenzó el Torneo Apertura 2026 con puntaje ideal en sus dos primeras presentaciones.

El Fortín lo dio vuelta en un partido emotivo, marcado por el regreso de Joaquín García, que le dio la victoria al equipo del mellizo Guillermo Barros Schelotto tras haber estado un año ausente por una larga lesión.

En la primera pelota que tocó, el defensor le rompió el arco a Guido Herrera y decretó el triunfo velezano en el José Amalfitani.

El ex River Manuel Lanzini había igualado las acciones para el Fortín; mientras que Augusto Schott abrió la cuenta para el equipo cordobés, que lo dirige técnicamente Carlos Tevez.

Sobre el cierre del encuentro, el árbitro Yael Falcón Pérez canceló un penal que le había otorgado al dueño de casa luego de observar la polémica en el monitor del VAR.

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, dos emblemas de Boca, no se saludaron en la tarde de Liniers, por lo que las suspicacias entraron en juego.

Vélez, por lo realizado a lo largo de los noventa minutos, ganó bien, aunque no debió sufrir tanto para doblegar a un Talleres que había tenido un bien rendimiento, sobre todo después del gol de Augusto Shott, cuando supo marcar los tiempos del encuentro.

En la parte final, el equipo de Liniers mejoró su rendimiento, se adelantó en el terreno de juego y le quitó la pelota a su rival, que no volvió a repetir lo bueno que había hecho en el primer período.

Y fue allí que encontró los espacios para lastimar, y también para dar vuelta el resultado. Para el Fortín son tres puntos de oro que le permiten liderar el Grupo A con puntaje ideal.

En la próxima fecha Vélez enfrentará a Independiente en Avellaneda y Talleres recibirá a Platense, en el Mario Kempes.

 

