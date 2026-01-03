La selección de Gabón, “deshonrosa”

El Gobierno de Gabón suspendió a la selección nacional de fútbol hasta nuevo aviso tras una actuación considerada “deshonrosa” en la Copa África.

La decisión que fue comunicada en las últimas horas y que incluye sanciones disciplinarias inmediatas a varios referentes del plantel, entre ellos Pierre-Emerick Aubameyang y el capitán Ecuele Manga, ambos apartados.

La medida se tomó luego de un torneo marcado por derrotas consecutivas, un colapso futbolístico inesperado y fuertes cuestionamientos internos, con el objetivo de reordenar el proyecto deportivo y proteger la imagen institucional del país.

La participación de Gabón en la Copa África terminó siendo una de las más decepcionantes de su historia reciente.

El seleccionado perdió todos los partidos que disputó, mostró un rendimiento muy por debajo de las expectativas y cerró su campaña con un episodio que colmó la paciencia de las autoridades.

En el último encuentro, el equipo ganaba 2-0 frente a Costa de Marfil, uno de los candidatos al título, pero sufrió una remontada fulminante y perdió el partido en apenas seis minutos, un desenlace que fue calificado como inadmisible por el Gobierno.

Tras ese resultado, el Ministerio de Deportes emitió un comunicado contundente en el que habló de “falta de compromiso, indisciplina y ausencia de valores deportivos”, fundamentos que derivaron en la suspensión inmediata de la selección mayor.

La sanción no tiene plazo definido y quedará sujeta a una revisión estructural del fútbol nacional.

En ese contexto, Aubameyang, máximo referente internacional del país y figura histórica del seleccionado, fue expulsado del equipo, al igual que Ecuele Manga, capitán del plantel.