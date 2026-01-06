Vecinos de San Carlos están hartos por un basural en 523 y 138

Vecinos de San Carlos reclamaron la erradicación de un basural a cielo abierto en 523 y 138. Según indicaron a este medio, los desperdicios “están desde antes de Navidad”. “Incluso con el olor que generan, sumado al calor que hubo la semana pasada, es un criadero de enfermedades. Hay desde botellas, hasta materia fecal, y restos de animales. El olor

nauseabundo es insoportable y el lugar está lleno de ratas y moscas”, detallaron los vecinos que piden la intervención de la Comuna para eliminar el foco infeccioso.