La “madre de dragones” que resultó ser un buitre

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Cuando un buitre herido llegó a un centro de rescate en Sudáfrica, los veterinarios pensaron que sería un caso más. Hasta que leyeron el formulario: en “ocupación” figuraba, muy serio, “Madre de dragones furiosos”.
Tras unos segundos de desconcierto, el equipo estalló en risas. El ave había sido hallada exhausta al costado de una ruta y los voluntarios decidieron ponerle humor al trámite. La broma no retrasó la atención: fue hidratada, alimentada y revisada. Solo sufría deshidratación y cansancio. La historia se viralizó y el buitre se volvió una celebridad. Días después, ya recuperado, fue liberado, dejando una anécdota que recordó que incluso en rescates serios siempre hay lugar para sonreír.
