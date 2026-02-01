Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Del humo a la bendición: tradiciones animales a la española

Del humo a la bendición: tradiciones animales a la española
1 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

Cada enero, España se permite una de esas postales donde tradición y sorpresa caminan de la mano. En San Bartolomé de Pinares, un pequeño pueblo a poco más de una hora de Madrid, los caballos galopan entre hogueras encendidas mientras el humo perfuma la noche y los vecinos comparten vino, dulces y recuerdos.

Es Las Luminarias, una celebración centenaria en honor a San Antonio Abad, patrón de los animales, que sigue convocando a multitudes pese a las polémicas. Cuando cae el sol, enormes montones de ramas se transforman en llamas que iluminan las calles. Los jinetes, tras proteger a sus caballos con cintas ignífugas y trenzas cuidadas, los guían entre el fuego.

Según la creencia popular, el humo purifica y protege a los animales para el año que comienza, una tradición nacida cuando la ganadería era el corazón del pueblo y una misteriosa enfermedad amenazó a los caballos.

A la mañana siguiente, el clima cambia por completo. En Madrid, perros con abrigos y gatos algo desconcertados esperan su turno frente a la iglesia de San Antonio para recibir agua bendita.

Dueños orgullosos levantan a sus mascotas mientras los sacerdotes las bendicen, convencidos de que el ritual les traerá salud y protección. Entre llamas nocturnas y bendiciones matinales, San Antonio vuelve a reunir a pueblos y ciudades. Y en la España rural, cada vez más silenciosa, Las Luminarias siguen siendo una excusa perfecta para volver a casa con olor a humo… y el corazón lleno.

 

LE PUEDE INTERESAR

La “madre de dragones” que resultó ser un buitre

LE PUEDE INTERESAR

La Antártida, el gran cofre de meteoritos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de El Mundo

Las víctimas de Epstein: sin paz ni justicia pese al “show”

¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela

Sin agua ni subte en Kiev: el drama en medio de la invasión rusa

Ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla