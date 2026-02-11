Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

La Ciudad |Su fallecimiento

Juan Pedro Merbilhaa

Juan Pedro Merbilhaa
11 de Febrero de 2026 | 02:14
Edición impresa

A los 81 años falleció Juan Pedro Merbilhaa. Había nacido el 30 de noviembre de 1944 en La Plata y su partida generó un profundo pesar entre sus familiares, amigos y allegados.

Fue hijo de Ceferino Pedro Merbilhaa y Carmen Julia del Frate de Merbilhaa. Sus hermanos fueron Pedro Martín, ya fallecido, Carmen y Julia.

Cursó sus estudios primarios con profesores particulares, rindiendo libre todos los exámenes. Luego, realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis de La Plata.

En 1970 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en Derecho Público Provincial y Municipal. Fue ese el punto de partida, para el ejercicio de la profesión en su estudio jurídico de La Plata y más tarde en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajó casi hasta el final de sus días.

Paralelamente, fue productor agropecuario y dirigió su campo “San Cosme”, situado en Labardén, provincia de Buenos Aires.

Como representante de la Sociedad Rural de General Pinto, fue titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) entre 1979 y 1980, convirtiéndose en el dirigente más joven en presidir la institución. Asimismo, fue profesor de la Universidad Católica de La Plata y se desempeñó como asesor de legisladores en el Senado de la Nación.

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

LE PUEDE INTERESAR

Piden corte de pastizales y arreglo de calle en Arana

Sus días estuvieron marcados por el trabajo constante en su profesión y en la actividad agropecuaria. A la vez, participó en la creación de la fundación “Pensar”.

Se casó con Sonia Decker de Merbilhaa, con quien formó una hermosa familia. Fue padre de Juan Pedro, fallecido a muy corta edad. En el afecto, fue padre de Ximena y Agustina Caminos, y de Raúl y Ramiro Fernández Criado Decker. Posteriormente llegaron sus nietos en el afecto: Tomás, Martina, Manuel, Beltrán y Nicolás Fernández Criado.

Practicó varios deportes, especialmente rugby y polo. Fue un lector incansable, melómano y cinéfilo, y un apasionado de los viajes. También, hincha fanático de Estudiantes y Los Tilos. Sus afectos lo recuerdan como un hombre de principios firmes, defensor de la ley, honesto, culto y amante de su país. Fue un esposo cariñoso y un gran amigo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Confusa muerte de una nena de un año

Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Plazas, una nueva avenida y refacción de escuelas
Últimas noticias de La Ciudad

Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil

Garibaldi - Sicardi: la vida más allá del Casco

En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral

El Cartonazo quedó vacante y crece el pozo: $5 millones
Policiales
“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Confusa muerte de una nena de un año
Deportes
Clásico: obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez dirigirá el clásico platense
Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Espectáculos
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
La Corte Suprema rechazó una demanda a Martín Cirio de su ex pareja
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Información General
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla