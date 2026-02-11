A los 81 años falleció Juan Pedro Merbilhaa. Había nacido el 30 de noviembre de 1944 en La Plata y su partida generó un profundo pesar entre sus familiares, amigos y allegados.

Fue hijo de Ceferino Pedro Merbilhaa y Carmen Julia del Frate de Merbilhaa. Sus hermanos fueron Pedro Martín, ya fallecido, Carmen y Julia.

Cursó sus estudios primarios con profesores particulares, rindiendo libre todos los exámenes. Luego, realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis de La Plata.

En 1970 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en Derecho Público Provincial y Municipal. Fue ese el punto de partida, para el ejercicio de la profesión en su estudio jurídico de La Plata y más tarde en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajó casi hasta el final de sus días.

Paralelamente, fue productor agropecuario y dirigió su campo “San Cosme”, situado en Labardén, provincia de Buenos Aires.

Como representante de la Sociedad Rural de General Pinto, fue titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) entre 1979 y 1980, convirtiéndose en el dirigente más joven en presidir la institución. Asimismo, fue profesor de la Universidad Católica de La Plata y se desempeñó como asesor de legisladores en el Senado de la Nación.

Sus días estuvieron marcados por el trabajo constante en su profesión y en la actividad agropecuaria. A la vez, participó en la creación de la fundación “Pensar”.

Se casó con Sonia Decker de Merbilhaa, con quien formó una hermosa familia. Fue padre de Juan Pedro, fallecido a muy corta edad. En el afecto, fue padre de Ximena y Agustina Caminos, y de Raúl y Ramiro Fernández Criado Decker. Posteriormente llegaron sus nietos en el afecto: Tomás, Martina, Manuel, Beltrán y Nicolás Fernández Criado.

Practicó varios deportes, especialmente rugby y polo. Fue un lector incansable, melómano y cinéfilo, y un apasionado de los viajes. También, hincha fanático de Estudiantes y Los Tilos. Sus afectos lo recuerdan como un hombre de principios firmes, defensor de la ley, honesto, culto y amante de su país. Fue un esposo cariñoso y un gran amigo.