“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A los 81 años falleció Juan Pedro Merbilhaa. Había nacido el 30 de noviembre de 1944 en La Plata y su partida generó un profundo pesar entre sus familiares, amigos y allegados.
Fue hijo de Ceferino Pedro Merbilhaa y Carmen Julia del Frate de Merbilhaa. Sus hermanos fueron Pedro Martín, ya fallecido, Carmen y Julia.
Cursó sus estudios primarios con profesores particulares, rindiendo libre todos los exámenes. Luego, realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis de La Plata.
En 1970 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en Derecho Público Provincial y Municipal. Fue ese el punto de partida, para el ejercicio de la profesión en su estudio jurídico de La Plata y más tarde en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajó casi hasta el final de sus días.
Paralelamente, fue productor agropecuario y dirigió su campo “San Cosme”, situado en Labardén, provincia de Buenos Aires.
Como representante de la Sociedad Rural de General Pinto, fue titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) entre 1979 y 1980, convirtiéndose en el dirigente más joven en presidir la institución. Asimismo, fue profesor de la Universidad Católica de La Plata y se desempeñó como asesor de legisladores en el Senado de la Nación.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
LE PUEDE INTERESAR
Piden corte de pastizales y arreglo de calle en Arana
Sus días estuvieron marcados por el trabajo constante en su profesión y en la actividad agropecuaria. A la vez, participó en la creación de la fundación “Pensar”.
Se casó con Sonia Decker de Merbilhaa, con quien formó una hermosa familia. Fue padre de Juan Pedro, fallecido a muy corta edad. En el afecto, fue padre de Ximena y Agustina Caminos, y de Raúl y Ramiro Fernández Criado Decker. Posteriormente llegaron sus nietos en el afecto: Tomás, Martina, Manuel, Beltrán y Nicolás Fernández Criado.
Practicó varios deportes, especialmente rugby y polo. Fue un lector incansable, melómano y cinéfilo, y un apasionado de los viajes. También, hincha fanático de Estudiantes y Los Tilos. Sus afectos lo recuerdan como un hombre de principios firmes, defensor de la ley, honesto, culto y amante de su país. Fue un esposo cariñoso y un gran amigo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí