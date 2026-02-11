“Suelta de libros” en la Biblioteca Central de la Provincia

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
El 25 y 26 de febrero, de 9 a 16, la Biblioteca Central de la Provincia, situada en 47 N° 510, realizará la denominada “Suelta de libros” destinada a otras bibliotecas, instituciones educativas y su comunidad lectora. Según se indicó, la actividad tiene como objetivo la “recirculación de ejemplares que, por diversas razones y con dedicación, rescatamos del olvido al encuentro con sus lectores”.
