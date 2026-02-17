Libertadores: segunda fase en marcha

Los partidos crrespondientes a la segunda fase de la Copa Libertadores comenzarán a disputarse hoy en una jornada que contará con tres encuentros.

El primer partido tendrá como protagonistas a Carabobo de Venezuela y a Huachipato de Chile. El encuentro, que está programado para las 19 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, que tiene capacidad para 12 mil espectadores, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

Más tarde, a las 21:30, se llevarán a cabo dos partidos en simultáneo. En uno de ellos Liverpool de Uruguay recibirá a Independiente Medellín de Colombia, mientras que en el otro 2 de Mayo de Paraguay jugará frente a su gente contra Sporting Cristal de Perú.

Mañana será el turno de Argentinos Juniors, que se clasificó directamente a esta instancia por su buena posición en la tabla anual del año pasado.

Los dirigidos por Nicolás Diez tendrán una durísima visita en la ida a partir de las 21:30 frente a Barcelona de Ecuador, un equipo que podría convertirse en una verdadera pesadilla si el “Bicho” tiene un mal día.

Más temprano, a las 19, O´Higgins de Chile recibirá a Bahía, mientras que a las 21:30 Nacional Potosí de Bolivia jugará en su cancha ante el Botafogo de Brasil, equipo que ganó la Copa Libertadores en el 2024.

Por último, el jueves será el turno de Juventud Las Piedras de Uruguay. En la ida de la segunda fase, el equipo uruguayo recibirá a las 19 a Guaraní de Paraguay.

Finalmente, el último partido será a las las 21:30 entre Deportivo Táchira de Venezuela y a Deportes Tolima de Colombia.