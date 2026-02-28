Increíble derrota de Aston Villa ante el último de la tabla

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
En el inicio de la fecha 28 de la Premier League, el Aston Villa sufrió una derrota inesperada al caer 2-0 frente al Wolverhampton. El equipo del “Dibu” Martínez no pudo ante la efectividad de los locales, que llegaban últimos y desaprovechó una chance de seguir peleando el torneo y un lugar en la Champions 2026/27. Hoy: Bournemouth-Sunderland; Newcastle-Everton; Liverpool-West Ham; Burnley-Brendfort; y Leeds-Manchester City.
