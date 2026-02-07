Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |San Lorenzo busca romper la racha negativa

“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano

7 de Febrero de 2026 | 04:22
Edición impresa

En la conferencia de prensa de la Liga Profesional, Teo Rodríguez Pagano. El lateral fue el representante de San Lorenzo y puso énfasis en la responsabilidad que implica vestir la camiseta azulgrana.

“El clásico se juega con alma. Sabemos lo que significa San Lorenzo y lo que representa este partido para nuestra gente. No es uno más”, expresó el juvenil, de apenas 20 años.

Rodríguez Pagano destacó la intensidad como un elemento clave del equipo de Damián Ayude, que se siente cómodo en la fricción y el clima caliente que propone un clásico como el del domingo próximo en Parque Patricios. “Va a ser duro, trabado, como todos los clásicos. Tenemos que estar concentrados desde el primer minuto y no regalar nada”, afirmó el defensor del Ciclón.

“Sabemos que tenemos mucho sin ganar en la cancha de ellos, pero son solo datos, pero lo que realmente importa es lo que pasa en la cancha”, expresó Rodríguez Pagano.

El último triunfo de San Lorenzo en el clásico fue el 1 de octubre de 2022, cuando ganó por 1 a 0 como local y no festeja como visitante desde el 13 de mayo de 2017, cuando también ganó por 1 a 0.

La probable formación quemera será con Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello.

