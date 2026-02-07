Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

A pesar de que “de boquilla” había trascendido que Manuel Panaro y Jorge De Asís recibirían solamente una fecha de suspensión, ambos jugadores continúan suspendidos provisionalmente en el sistema de AFA, de manera está en duda que la inclusión del extremo el lunes en la cancha de Barracas.

En el Boletín 6826 del pasado 3 de febrero, el expediente 98499 correspondiente al partido River Plate-Gimnasia y Esgrima remarcó en su primer ítem la sanción por una fecha al jugador millonario Matías Nicolás Viña, quien fue expulsado por doble amonestación.

En tanto que en los acápites 2 y 3 del mismo expediente se suspendió provisionalmente a Jorge Salustiano De Asís y a Manuel Panaro Miramón, autorizados ambos a formular sus defensas por escrito dentro del plazo reglamentario. Así se hizo y también se expresó el club, pero todavía no hubo una respuesta desde AFA, algo que llama la atención teniendo en cuenta que ya está en curso la cuarta jornada del campeonato Apertura.

Con Manuel Panaro en duda y Nacho Fernández integrado nuevamente al grupo tras la bursitis que lo marginó del partido ante Aldosivi, el plantel albiazul realizó un nuevo entrenamiento en Estancia Chica con vistas al partido frente a Barracas Central.

De todos modos, recién hoy Fernando Zaniratto dispondrá una práctica de fútbol formal, ya que ayer los futbolistas llevaron adelante distintos ejercicios en espacios reducidos y no hubo indicios de la formación titular que enfrentará al Guapo el lunes a las 17.00.

Si asoma como un hecho que Ignacio Fernández regresará al equipo en lugar de Lucas Castro y Manuel Panaro (si es habilitado) lo hará por Jeremías Merlo, la única duda pasa por saber si Ignacio Miramón será titular en el estadio Claudio Tapia. El bolivarense sumó minutos ante Aldosivi y podría ser titular, ya que no hay riesgos de lesión y el futbolista necesita rodaje, ya que jugó media hora ante el Tiburón, sus primeros minutos oficiales en más de nueve meses.

Esa es la disyuntiva: mantener a Augusto Max ante Barracas y que Miramón debute como titular directamente en el clásico o que el volante que llegó a préstamo desde Lille acumule millaje para encontrar una forma más cercana al ideal para el partido frente a Estudiantes que se jugará en ocho días. Es inimaginable que Miramón (cuyo préstamo no implicará erogación económica si disputa más del 60% de los partidos de la temporada) sea suplente ante el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

La probable formación para enfrentar a Barracas Central pasado mañana sería con Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro o Jeremías Merlo; Marcelo Torres.