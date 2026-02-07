De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

edwin cetré tiene encaminada su salida de estudiantes, para convertirse en nuevo jugador de boca juniors / x

Ante la inminente venta de Edwuin Cetré a Boca Juniors, el extremo colombiano pasará a engrosar una lista extensa y sensible para el mundo Estudiantes: la de los futbolistas que, vistiendo la camiseta albirroja, fueron transferidos al Xeneize. Entre los casos más importantes de destacan los de Juan Sebastián Verón, Martín Palermo, y el más reciente Santiago Ascacibar.

Con su salida, ya son más de 15 los jugadores que dieron ese paso, en una historia que atraviesa décadas y que tuvo capítulos de alto impacto, tanto en lo deportivo, como en lo emocional.

Si bien en otras épocas los pases entre clubes grandes del fútbol argentino no eran leídos con la carga simbólica que tienen hoy, con el paso del tiempo y la consolidación de rivalidades, este tipo de transferencias comenzaron a generar mayor ruido. Desde fines de los años 90 y con la llegada del nuevo milenio, los traspasos directos entre figuras del mercado local se volvieron cada vez menos frecuentes, aunque Estudiantes–Boca mantuvo una excepción reiterada.

El primer gran caso que sacudió al ambiente fue el de Juan Sebastián Verón. Con apenas 19 años, la Brujita había debutado en el Pincha y formado parte de un proceso complejo: el descenso y el posterior regreso a Primera División con el título del Nacional B 1994/95.

Su nivel individual llamó la atención de Boca, que desembolsó cerca de 3 millones de dólares para quedarse con una de las mayores promesas del cuadro estudiantil. Con la camiseta azul y oro, Verón disputó 17 partidos y marcó 4 goles, uno de ellos justamente ante Estudiantes, el club de sus amores.

Un año más tarde, en 1997, llegó otro pase que marcaría época: Martín Palermo. El Titán, que había convertido 36 goles en 103 partidos con la camiseta albirroja, era pretendido tanto por Boca como por River. En una escena casi cinematográfica que quedó grabada en la historia del fútbol argentino, Diego Armando Maradona fue clave para inclinar la balanza.

El propio Diego relató cómo lo llamó por teléfono para convencerlo de cambiar el rumbo cuando estaba a punto de firmar con el Millonario. Palermo aceptó y escribió una historia gigante en Boca, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, con 236 tantos en 404 partidos.

“Lo llamé y le dije: ‘Loco, venite para acá’“, comentó Maradona en una entrevista televisiva tras el llamado a Palermo. Además, interpretó a su mejor estilo, la respuesta que recibió y la insistencia: “‘Pero ya estoy firmando para River, Diego, estoy entrando’, me dijo y yo le contesté ‘Salí, salí de ahí, salí de ahí y venite para acá. Hay un palo más…“, sostuvo Maradona, que logró su cometido y lo convenció.

Ya en tiempos más cercanos, el último caso resonante fue el de Santiago Ascacibar. Capitán, referente y cinco veces campeón con Estudiantes, su salida estuvo rodeada de polémica por viejas declaraciones en las que aseguraba que “el único equipo donde jugaría en Argentina es Estudiantes”.

Sin embargo, el Ruso decidió cumplir el sueño de vestir la camiseta xeneize y fue transferido por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, cerrando un ciclo que dejó sentimientos encontrados en el hincha pincharrata. Jugó 196 partidos y marcó 18 goles.

Sin dudas, estos son los casos que más relevancia tuvieron. Pero a su vez, se encuentran otros traspasos de La Plata a La Boca. El primero, fue Ángel Laferrara, con inicios como arquero en su juventud, jugó en el Pincha 78 partidos y convirtió 82 goles. Mientras que en 1942 fue transferido al Xeneize, donde protagonizó un paso efímero.

12 años después, como en un combo, los futbolistas Miguel Ángel Baiocco, Felipe Zelada y Ángel Reynoso llegaron a Boca en el mismo mercado de pases de 1952.

Por su parte, en 1972 ocurrió una situación similar, en la cual, dos escritores de la rica historia de Estudiantes como Oscar Malbernat y Carlos Pachamé, pasaron a vestir los colores azul y oro.

A su vez, entre otros traspasos se encuentran los de Leonardo Jara (2015), Agustín Orión (2011), Christian Cellay (2008) y Juan Krupoviesa (2005), durante los último años. Aunque estos, se suman a la lista de otros jugadores como José María Silvero, Tano Pernía o Héctor Giambartolomei, entre otros, durante fines de 1950 y comienzos de 1970.

Ahora, con Edwuin Cetré en la rampa de salida y con destino a la Ribera, la historia suma un nuevo capítulo. El colombiano, una de las piezas más desequilibrantes del plantel conducido por Eduardo Domínguez, se encamina a transformarse en el vigésimo jugador que da ese salto desde La Plata hacia La Boca.

Un pase que, más allá de los números, vuelve a reabrir un debate que atraviesa generaciones, y que mantiene en discusión los traspasos de figuras a equipos que compiten en el mismo torneo vernáculo.

