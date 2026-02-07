Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Desde Ángel Laferrara, pasando por juan sebastián verón, martín palermo y santiago ascacibar

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

Ante la inminente salida del colombiano al Xeneize, el extremo se suma a la extensa lista de los más de quince futbolistas que fueron transferidos al equipo de la Ribera

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

edwin cetré tiene encaminada su salida de estudiantes, para convertirse en nuevo jugador de boca juniors / x

7 de Febrero de 2026 | 04:26
Edición impresa

Ante la inminente venta de Edwuin Cetré a Boca Juniors, el extremo colombiano pasará a engrosar una lista extensa y sensible para el mundo Estudiantes: la de los futbolistas que, vistiendo la camiseta albirroja, fueron transferidos al Xeneize. Entre los casos más importantes de destacan los de Juan Sebastián Verón, Martín Palermo, y el más reciente Santiago Ascacibar.

Con su salida, ya son más de 15 los jugadores que dieron ese paso, en una historia que atraviesa décadas y que tuvo capítulos de alto impacto, tanto en lo deportivo, como en lo emocional.

Si bien en otras épocas los pases entre clubes grandes del fútbol argentino no eran leídos con la carga simbólica que tienen hoy, con el paso del tiempo y la consolidación de rivalidades, este tipo de transferencias comenzaron a generar mayor ruido. Desde fines de los años 90 y con la llegada del nuevo milenio, los traspasos directos entre figuras del mercado local se volvieron cada vez menos frecuentes, aunque Estudiantes–Boca mantuvo una excepción reiterada.

El primer gran caso que sacudió al ambiente fue el de Juan Sebastián Verón. Con apenas 19 años, la Brujita había debutado en el Pincha y formado parte de un proceso complejo: el descenso y el posterior regreso a Primera División con el título del Nacional B 1994/95.

Su nivel individual llamó la atención de Boca, que desembolsó cerca de 3 millones de dólares para quedarse con una de las mayores promesas del cuadro estudiantil. Con la camiseta azul y oro, Verón disputó 17 partidos y marcó 4 goles, uno de ellos justamente ante Estudiantes, el club de sus amores.

Un año más tarde, en 1997, llegó otro pase que marcaría época: Martín Palermo. El Titán, que había convertido 36 goles en 103 partidos con la camiseta albirroja, era pretendido tanto por Boca como por River. En una escena casi cinematográfica que quedó grabada en la historia del fútbol argentino, Diego Armando Maradona fue clave para inclinar la balanza.

LE PUEDE INTERESAR

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

LE PUEDE INTERESAR

River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo

El propio Diego relató cómo lo llamó por teléfono para convencerlo de cambiar el rumbo cuando estaba a punto de firmar con el Millonario. Palermo aceptó y escribió una historia gigante en Boca, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, con 236 tantos en 404 partidos.

“Lo llamé y le dije: ‘Loco, venite para acá’“, comentó Maradona en una entrevista televisiva tras el llamado a Palermo. Además, interpretó a su mejor estilo, la respuesta que recibió y la insistencia: “‘Pero ya estoy firmando para River, Diego, estoy entrando’, me dijo y yo le contesté ‘Salí, salí de ahí, salí de ahí y venite para acá. Hay un palo más…“, sostuvo Maradona, que logró su cometido y lo convenció.

Ya en tiempos más cercanos, el último caso resonante fue el de Santiago Ascacibar. Capitán, referente y cinco veces campeón con Estudiantes, su salida estuvo rodeada de polémica por viejas declaraciones en las que aseguraba que “el único equipo donde jugaría en Argentina es Estudiantes”.

Sin embargo, el Ruso decidió cumplir el sueño de vestir la camiseta xeneize y fue transferido por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, cerrando un ciclo que dejó sentimientos encontrados en el hincha pincharrata. Jugó 196 partidos y marcó 18 goles.

Sin dudas, estos son los casos que más relevancia tuvieron. Pero a su vez, se encuentran otros traspasos de La Plata a La Boca. El primero, fue Ángel Laferrara, con inicios como arquero en su juventud, jugó en el Pincha 78 partidos y convirtió 82 goles. Mientras que en 1942 fue transferido al Xeneize, donde protagonizó un paso efímero.

12 años después, como en un combo, los futbolistas Miguel Ángel Baiocco, Felipe Zelada y Ángel Reynoso llegaron a Boca en el mismo mercado de pases de 1952.

Por su parte, en 1972 ocurrió una situación similar, en la cual, dos escritores de la rica historia de Estudiantes como Oscar Malbernat y Carlos Pachamé, pasaron a vestir los colores azul y oro.

A su vez, entre otros traspasos se encuentran los de Leonardo Jara (2015), Agustín Orión (2011), Christian Cellay (2008) y Juan Krupoviesa (2005), durante los último años. Aunque estos, se suman a la lista de otros jugadores como José María Silvero, Tano Pernía o Héctor Giambartolomei, entre otros, durante fines de 1950 y comienzos de 1970.

Ahora, con Edwuin Cetré en la rampa de salida y con destino a la Ribera, la historia suma un nuevo capítulo. El colombiano, una de las piezas más desequilibrantes del plantel conducido por Eduardo Domínguez, se encamina a transformarse en el vigésimo jugador que da ese salto desde La Plata hacia La Boca.

Un pase que, más allá de los números, vuelve a reabrir un debate que atraviesa generaciones, y que mantiene en discusión los traspasos de figuras a equipos que compiten en el mismo torneo vernáculo.

De los traspasos más importantes, se destacan los de Verón, Palermo y Ascacibar

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los caminos de Boca y Cetré parecen unirse

Nombres xeneizes que marcaron a Estudiantes

El León ajusta pensando en Riestra

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Últimas noticias de Deportes

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo

Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa

“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Política y Economía
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
El capítulo del Congreso: otro paso tras el entendimiento
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
La pulseada del Gobierno con la CGT, que sale a la calle
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
La Ciudad
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Los trenes sólo llegarán hasta Berazategui
También hay peligro por los árboles en el Centro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla