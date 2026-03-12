Francia frustra un atentado terrorista

La madrugada todavía estaba cerrada cuando una patrulla policial detectó un auto estacionado en las inmediaciones de la prisión de Longuenesse, en el departamento de Paso de Calais, al norte de Francia. El control rutinario terminó destapando un posible atentado terrorista que, según las autoridades, fue frustrado a tiempo.

Dentro del vehículo viajaban dos hermanos. Al requisarlos, los agentes hallaron una pistola cargada, una botella de ácido clorhídrico y una bandera del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Ambos fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que abrió una investigación por conspiración terrorista y posesión de armas vinculadas con una organización extremista. La pesquisa se amplió rápidamente. Un familiar de los sospechosos fue arrestado horas después y, tras varios registros, los investigadores encontraron otra pistola y municiones.