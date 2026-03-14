Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse

Durante más de dos décadas, Google Maps fue una guía digital bastante conocida: una línea azul, una flecha y una voz que decía “gire a la izquierda o a la derecha”. Eso ahora empieza a cambiar.

Google presentó un rediseño profundo de su plataforma que incorpora inteligencia artificial y visualización tridimensional hiperrealista para ayudar a que las personas se orienten mejor mientras manejan, caminan o planifican un viaje.

La transformación está impulsada por Gemini, el modelo de inteligencia artificial de la compañía, y promete convertir la navegación en algo mucho más parecido a mirar el mundo real que a seguir un simple mapa plano.

No es un detalle menor: Google Maps tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Si te perdés con esto… el mapa ahora se parece al mundo real

La principal novedad se llama Immersive Navigation (navegación inmersiva).

En lugar del clásico mapa en dos dimensiones, la aplicación ahora muestra una representación tridimensional del entorno, con edificios, puentes, separadores de carril, túneles y otros elementos urbanos visibles.

En otras palabras: ya no se ve solo la calle, se ve la ciudad.

El sistema permite distinguir con mayor claridad: carriles específicos; salidas de autopistas; medianas y separadores; pasos peatonales; semáforos; rampas y curvas.

La intención es reducir uno de los problemas clásicos de los GPS: las salidas confusas o las intersecciones difíciles de interpretar.

Ahora, por ejemplo, una salida de autopista no aparece como una línea gris abstracta, sino como una trayectoria destacada que anticipa exactamente dónde hay que desviarse.

Una voz que habla más como una persona

La inteligencia artificial también cambia la forma en que el sistema da instrucciones. En lugar de indicaciones rígidas y genéricas, la navegación puede adaptarse al contexto. Por ejemplo: “No tomes esta salida, es la siguiente”.

Ese tipo de mensajes busca resolver situaciones frecuentes en rutas con salidas muy cercanas entre sí, donde los conductores suelen confundirse.

El sistema analiza variables en tiempo real como: el tráfico; la disposición de los carriles; el diseño de la autopista; y posibles incidentes.

Con esa información ajusta las indicaciones.

El mapa responde preguntas

Otra de las nuevas herramientas se llama Ask Maps. Es, básicamente, una forma de hablar con el mapa.

La función permite pedirle a la aplicación recomendaciones o información concreta, como por ejemplo: cafeterías con filas cortas; lugares cercanos para cargar el celular; planes para una tarde en determinada zona; e itinerarios completos para un viaje en auto.

Las sugerencias se generan a partir de una base de datos enorme: más de 300 millones de lugares registrados y 500 millones de usuarios que aportaron reseñas desde el lanzamiento de Google Maps hace más de 20 años.

Antes de salir, podés ver el destino

Otra novedad es la previsualización del recorrido. Antes de iniciar el viaje, el sistema permite explorar el lugar de llegada mediante imágenes similares a Street View para identificar: el edificio exacto; el lado de la calle; y posibles zonas para estacionar. La idea es que el usuario no llegue a un lugar desconocido “a ciegas”.

Uno de los problemas conocidos de los sistemas de IA son las llamadas “alucinaciones”, cuando el modelo inventa datos que no existen.

Google asegura haber reforzado los sistemas de seguridad de Gemini para evitar que el sistema genere lugares inexistentes o direcciones falsas dentro del mapa.

Dónde se podrá usar primero

Las nuevas funciones no estarán disponibles en todo el mundo de inmediato. Por ahora el despliegue comienza en: Estados Unidos, India (en algunas funciones) y se irá expandiendo progresivamente.

La navegación inmersiva estará disponible en: teléfonos iPhone y Android; vehículos compatibles con Apple CarPlay; autos con Android Auto; y vehículos con Google integrado.

Una batalla más grande que los mapas

El rediseño de Google Maps forma parte de algo más amplio.

Google está integrando Gemini en varios de sus productos principales, incluidos Gmail y el navegador Chrome, en una carrera cada vez más intensa por el liderazgo en inteligencia artificial frente a empresas como OpenAI y Anthropic.

Los mapas, en ese contexto, se transforman en algo más que una guía para llegar de un punto a otro.

La apuesta es que la aplicación deje de ser solo un mapa y se convierta en un asistente que entienda qué querés hacer y cómo ayudarte a hacerlo.