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Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 14 de marzo

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 14 de marzo
14 de Marzo de 2026 | 07:10

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El Súper Cartonazo del diario EL DIA vuelve a jugarse por un pozo acumulado de $4.000.000 tras haber quedado vacante en las tres rondas anteriores. Ayer, con la edición impresa de EL DIA, se entregó la tarjeta gratis, mientras que este viernes se conoció la primera tanda de números para jugar y ganar.

De esta forman se renuevan las ilusiones y los platenses que adquirieron sus cartones ya empezaron a jugar. Estos son los números para controlar que se publicaron este sábado 14 de marzo:

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

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