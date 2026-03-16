Colapinto: punto que vale entre la bronca

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Culminó en la décima colocación tras una gran labor. Supo estar segundo. Un golpe de Ocon casi lo deja fuera de competencia. Antonelli fue el ganador de la carrera
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
En la lejana China, Franco Colapintio dio una prueba de carácter. En los días previos a la competencia su andar con el Alpine tuvo falta de regularidad. Una sesión de entrenamientos, la única, con resultados magros al igual que la clasificación y carrera Sprint (terminó en el puesto 14); aunque dio atisbos de un progreso en la Qualy al quedar a apenas a 5 milésimas de poder pasar al último turno.
Flavio Briatore, que en este caso estuvo al frente del equipo francés como consecuencia de que Steve Nielsen no pudo viajar a causa de estar enfermo, lo abrazó y lo felicitó a Colapinto por lo hecho en la clasificación. Quizás ese gesto paternalista le sirvió al piloto argentino para recargar energías para la carrera del domingo de nuestra madrugada.
En la largada se lo vio concentrado para seguir al pie de la letra con el diagrama del equipo. Al auto se calzó con gomas duras y en el momento de pasar el semáforo de rojo a verde, Colapinto (ubicado en el cajón 12) cargó de energía el motor y pisó el acelerador para adelantarse seis posiciones. No era el Franco de días anteriores para mezclarse en un enjambre de autos, pero con inteligencia y paciencia.
Pasaron 511 días para que Colapinto vuelva a sumar. En Austin 2024 había sido la última vez
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La carrera transcurría con otra vez la Ferrari pasando a la punta en la largada. En este caso fue Hamilton, que dejó por detrás al Mercedes de Kimi Antonelli. En la undécima vuelta, el abandono de Lance Stroll (Aston Martin) provocó el ingreso del Safety Car, que hizo que muchos autos pasen por boxes para el cambio de neumáticos.
Colapinto se quedó en pista ocupando la segunda colocación detrás de Antonelli. Tuvieron que pasar 44 años para que un piloto argentino ocupara la posición de escolta por más de una vuelta. El último había sido Carlos Reuteman en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982.
En la vuelta 13 se reinició la carrera, Colapinto mantuvo la posición pese al ataque de Esteban Ocon (Haas), pero el francés sufrió el acecho de Hamilton, que lo superó y que hizo lo propio con el argentino.
Acto seguido Colapinto se defendió de Leclerc, que igual dio cuenta del piloto de Alpine, que luego también perdió ante Russell. No obstante, fue prolijo el manejo de Franco ante rivales con un medio mecánico superior.
Hasta que llegó el traumático giro 33, Colapinto realizó el cambio de neumáticos. A la salida de la calle de boxes para retomar la carrera se encontró en la segunda curva del circuito de Shangai con Esteban Ocon.
Franco tenía los neumáticos fríos; mientras que Ocon intentó pasarlo en una maniobra peligrosa por la parte interior. Colapinto había ganado la posición y el francés muy afecto a estas circunstancias lo terminó tocando en la parte trasera provocando daños en el piso del vehículo. El Alpine dio un trompo, aunque pudo seguir en carrera, pero los planes del argentino se alteraron. El piloto galo fue sancionado con 10 segundo de recargo y después pediría disculpas. Tarde para lamentos de una acción que podría haber sacado a Franco de competencia.
Ante la detención de Hülkenberg en los boxes, Colapinto avanzó al puesto 12 y siguió reduciendo su diferencia sobre Lindblad, que adeudaba su parada, al que pudo superar en el giro 42.
En el último tramo de la competencia, Carlos Sainz (Williams) fue el enemigo de Franco para ingresar en la zona de puntos; aunque con el abandono de Verstappen (vuelta 46), Colapinto ya se aseguraba un punto por el décimo puesto.
Colapinto estuvo cerca de Sainz, inclusive marcó su mejor registro, pero no le alcanzó. Franco quedó con bronca con la maniobra de Ocon, pero logró un punto, que puede ser de partida. El primero con Alpine y después de una año y medio cuando sumó también una unidad en Austin (GP de las América). Gasly llegó sexto.
Antonelli ganó en China su primera carrera en F1. Lo escoltó su compañero de equipo Russell; mientras que tercero culminó Hamilton con la Ferrari por delante de Leclerc. En tanto ambos McLaren abandonaron.
La próxima estación de la F1 será el GP de Japón a correrse el 30 de marzo. Después se abrirá una ventana hasta el mes de mayo (Miami), ya que como consecuencia del conflicto bélico se suspendieron las carreras de Bahrein y Arabia Saudita.
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