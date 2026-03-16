Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EN EL GRAN PREMIO DE CHINA, EL PILOTO ARGENTINO SUMÓ POR PRIMERA VEZ CON LA ESCUDERÍA ALPINE

Colapinto: punto que vale entre la bronca

Culminó en la décima colocación tras una gran labor. Supo estar segundo. Un golpe de Ocon casi lo deja fuera de competencia. Antonelli fue el ganador de la carrera

Colapinto: punto que vale entre la bronca

La peligrosa maniobra de Esteban Ocon (Hass), que casi lo deja fuera de carrera a Franco Colapinto / AP

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

16 de Marzo de 2026 | 01:55
Edición impresa

En la lejana China, Franco Colapintio dio una prueba de carácter. En los días previos a la competencia su andar con el Alpine tuvo falta de regularidad. Una sesión de entrenamientos, la única, con resultados magros al igual que la clasificación y carrera Sprint (terminó en el puesto 14); aunque dio atisbos de un progreso en la Qualy al quedar a apenas a 5 milésimas de poder pasar al último turno.

Flavio Briatore, que en este caso estuvo al frente del equipo francés como consecuencia de que Steve Nielsen no pudo viajar a causa de estar enfermo, lo abrazó y lo felicitó a Colapinto por lo hecho en la clasificación. Quizás ese gesto paternalista le sirvió al piloto argentino para recargar energías para la carrera del domingo de nuestra madrugada.

En la largada se lo vio concentrado para seguir al pie de la letra con el diagrama del equipo. Al auto se calzó con gomas duras y en el momento de pasar el semáforo de rojo a verde, Colapinto (ubicado en el cajón 12) cargó de energía el motor y pisó el acelerador para adelantarse seis posiciones. No era el Franco de días anteriores para mezclarse en un enjambre de autos, pero con inteligencia y paciencia.

 

Pasaron 511 días para que Colapinto vuelva a sumar. En Austin 2024 había sido la última vez

 

LE PUEDE INTERESAR

Empates de la “U” y Santa, en el Metro de hockey masculino

LE PUEDE INTERESAR

Juan Estevez se quedó con el M15 La Plata de tenis

La carrera transcurría con otra vez la Ferrari pasando a la punta en la largada. En este caso fue Hamilton, que dejó por detrás al Mercedes de Kimi Antonelli. En la undécima vuelta, el abandono de Lance Stroll (Aston Martin) provocó el ingreso del Safety Car, que hizo que muchos autos pasen por boxes para el cambio de neumáticos.

Colapinto se quedó en pista ocupando la segunda colocación detrás de Antonelli. Tuvieron que pasar 44 años para que un piloto argentino ocupara la posición de escolta por más de una vuelta. El último había sido Carlos Reuteman en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982.

En la vuelta 13 se reinició la carrera, Colapinto mantuvo la posición pese al ataque de Esteban Ocon (Haas), pero el francés sufrió el acecho de Hamilton, que lo superó y que hizo lo propio con el argentino.

Acto seguido Colapinto se defendió de Leclerc, que igual dio cuenta del piloto de Alpine, que luego también perdió ante Russell. No obstante, fue prolijo el manejo de Franco ante rivales con un medio mecánico superior.

Hasta que llegó el traumático giro 33, Colapinto realizó el cambio de neumáticos. A la salida de la calle de boxes para retomar la carrera se encontró en la segunda curva del circuito de Shangai con Esteban Ocon.

Franco tenía los neumáticos fríos; mientras que Ocon intentó pasarlo en una maniobra peligrosa por la parte interior. Colapinto había ganado la posición y el francés muy afecto a estas circunstancias lo terminó tocando en la parte trasera provocando daños en el piso del vehículo. El Alpine dio un trompo, aunque pudo seguir en carrera, pero los planes del argentino se alteraron. El piloto galo fue sancionado con 10 segundo de recargo y después pediría disculpas. Tarde para lamentos de una acción que podría haber sacado a Franco de competencia.

Ante la detención de Hülkenberg en los boxes, Colapinto avanzó al puesto 12 y siguió reduciendo su diferencia sobre Lindblad, que adeudaba su parada, al que pudo superar en el giro 42.

En el último tramo de la competencia, Carlos Sainz (Williams) fue el enemigo de Franco para ingresar en la zona de puntos; aunque con el abandono de Verstappen (vuelta 46), Colapinto ya se aseguraba un punto por el décimo puesto.

Colapinto estuvo cerca de Sainz, inclusive marcó su mejor registro, pero no le alcanzó. Franco quedó con bronca con la maniobra de Ocon, pero logró un punto, que puede ser de partida. El primero con Alpine y después de una año y medio cuando sumó también una unidad en Austin (GP de las América). Gasly llegó sexto.

Antonelli ganó en China su primera carrera en F1. Lo escoltó su compañero de equipo Russell; mientras que tercero culminó Hamilton con la Ferrari por delante de Leclerc. En tanto ambos McLaren abandonaron.

La próxima estación de la F1 será el GP de Japón a correrse el 30 de marzo. Después se abrirá una ventana hasta el mes de mayo (Miami), ya que como consecuencia del conflicto bélico se suspendieron las carreras de Bahrein y Arabia Saudita.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
La Ciudad
Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP
Alerta en San Carlos por intento de usurpación
Qué delitos cometen los menores en Argentina y qué ocurre en la Provincia
Ascensores: otro pedido por el libro digital
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Política y Economía
Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja
Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza
Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo
Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla