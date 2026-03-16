$Libra: manejo de "información privilegiada" y convocan a una conferencia de prensa

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “queda demostrado el manejo de información privilegiada” tras la captura que se realizó del teléfono de Mauricio Novelli, vinculado a la causa $LIBRA.

“Queda demostrado el manejo de información privilegiada”, señaló Ferraro, a la vez que añadió: “La realidad de las pruebas informáticas salieron del teléfono de Novelli”.

En declaraciones a la prensa, el legislador también se preguntó: “¿Por qué en 16 oportunidades se habilitaron reuniones en la Residencia de Olivos?”.

Diputados integrantes de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para hoy a las 16hs. a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público en torno a la causa y que guardan relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025.

Los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión y los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La convocatoria se dispuso horas después de trascender que el teléfono celular de Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

El teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $Libra, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.​

Según los peritajes, también detectaron más de veinte comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA.​

La secuencia reconstruida muestra que el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.​

A las 19:01hs. de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente.