Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Opinión

Tiempo de reformas

Juan Luis Bour

16 de Marzo de 2026 | 02:10
Edición impresa

info♠fiel.org.ar

El empleo privado asalariado formal, es decir los puestos de trabajo asociados a actividades con mayor productividad relativa, se mantiene estancado en los últimos 24 meses, o si se prefiere en los últimos 30 meses, o en los últimos 15 años.

El nivel desestacionalizado de una serie larga con base 100 a mediados de 2004 alcanzó el nivel 130 en agosto de 2010 y el último dato disponible (diciembre de 2025) vuelve a estar en 130. En el medio, pequeños movimientos para arriba y para abajo, que podrían ser signos de un gran crecimiento de tendencia de la productividad, si no fuera que las bajas y altas corresponden a ciclos cortos macroeconómicos de expansión y contracción del PBI. A mediano y largo plazo, el empleo formal privado asalariado no crece, aunque el PBI haya crecido.

El contexto macroeconómico explica en buena medida este fracaso estrepitoso del mercado laboral formal, que en estos últimos 15 años muestra estancamiento del empleo productivo y un salto de las formas no contractuales de empleo –asalariados informales, cuentapropistas formales e informales- y del empleo público. En el mejor de estos años (2017) en términos de empleo privado asalariado formal y de PBI, el empleo privado estuvo 3.7% arriba de su nivel en 2025. Las otras formas de empleo estuvieron mucho más arriba: los monotributistas (sociales y otros) crecieron 23% -a pesar de la caída de los “sociales” desde fines de 2024- y los empleados públicos son 8% más.

En los últimos dos años, sin embargo, hubo cambios relevantes en términos de un descenso del empleo público agregado –caída importante en el gobierno federal, movimientos dispares en provincias y municipios- y la baja de unos 400 mil inscriptos como monotributistas sociales desde diciembre de 2024, que redujo 3% en ese mes el total de ocupados considerados formales.

Un giro bienvenido, pero hace falta más

Es un cambio copernicano respecto de lo ocurrido desde 2003 a 2023, pero no alcanza. El cambio en empleo público y la categoría de monotributistas sociales pone de relieve la informalización del empleo total durante las primeras dos décadas del siglo: el desempleo, en los hechos, se mantenía oculto en formas precarias de formalización y en el aumento del empleo público.

LE PUEDE INTERESAR

Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas

LE PUEDE INTERESAR

Diplomática argentina, candidata en la ONU

Estos cambios, por lo tanto, son bienvenidos desde el punto de vista de reducir el desempleo oculto, pero no cambian la tendencia. Eventualmente, si la tasa de actividad no cae, podrían aumentar la oferta en un mercado que tiene de por sí poca demanda de trabajadores formales. Por lo tanto, hoy se necesita algo más para que el mercado laboral funcione y, de paso, para que la economía funcione.

Alguna recuperación de la demanda de empleos formales vendrá, sin duda, de la mano de una mejora de la macro: si la economía logra hilvanar varios años de crecimiento evitando caídas (desde 2008 no logramos sumar tres años seguidos de crecimiento), la diferencia será notable, pero no alcanzará para formalizar empleo. Eliminar desempleo oculto es importante, pero no es lo mismo que crear empleo de calidad. La otra condición para recuperar empleo formal es la de revisar y cambiar las normas regulatorias del mercado laboral, en línea con lo que propone la nueva ley y, en general, introducir flexibilidad normativa para adaptarse a cambios.

La rigidez es un resabio medieval de mundos inmutables. Asumido que para crear empleo de calidad se deben aplicar reformas que inciden sobre los contratos laborales que -de forma explícita o implícitatodos enfrentamos, surge inmediatamente la pregunta de cuáles son los costos que debemos asumir. Ello recuerda –para poner un ejemplo dramático- el dilema del tranvía en la filosofía y la psicología moral, recientemente reescrito en términos del automóvil autónomo (para acercarnos a la era de Elon Musk).

En el dilema original, un tranvía corre fuera de control por una vía en la que más adelante hay cinco personas atadas. Es posible accionar un mecanismo que desvíe el tranvía a otra vía en la que más adelante hay (solo) una persona atada. ¿Deberíamos accionar el mecanismo o no hacer nada?

En los hechos, tras escribir las leyes laborales hace 80 años no hicimos más que observar cómo empezamos a crear grandes bolsones de informalidad, para extender esos bolsones a todo el mercado laboral –privado y público-, y con ello destruir la correspondencia entre trabajo y previsión que derivó en la crisis laboral y previsional en que estamos sumidos.

El dilema del tranvía existe en la vida real y en política económica, porque no existe tal cosa como un free lunch: toda decisión entraña costos, ya sea hacer algo o no hacer nada. Si no hacemos nada, la informalidad seguirá su marcha y con ello seremos una sociedad que aumentará su carácter dual, con sectores muy pequeños de muy alta productividad capital intensivos que podrán soportar cualquier regulación laboral y emplearán muy pocos trabajadores, y un resto de la economía cada vez más grande de bajísima productividad e ingresos muy inferiores.

Si preguntamos qué hacer a los empresarios y sindicalistas que pueden soportar las cargas actuales que impone la regulación laboral, dirán que no hay que tocar nada. Y si se puede mantener la economía cerrada y la protección tanto mejor. Dirán que hay que dejar que todo siga igual, aunque aplastemos con el tranvía a los cinco que están adelante, es decir, aunque la economía siga su rumbo de informalización. La alternativa es hacer algo, sabiendo que habrá necesariamente costos para quienes hoy tienen privilegios o un mejor pasar a costa del resto.

El gobierno ha logrado pasar la ley que busca cambiar de vía. Tiene sus riesgos y sus costos, pero lo relevante es: ¿qué preferiría Usted, sabiendo que en ningún caso estará libre de culpa?

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas a Zaniratto

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Independiente (M)

Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios

Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Últimas noticias de Opinión

Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas

Diplomática argentina, candidata en la ONU

Entre el “AFA-gate”, las polémicas internas y la presión social, el Gobierno enfrenta un desgaste creciente

Peleas entre alumnos: esta violencia nada tiene que hacer en las escuelas
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Espectáculos
Detalle del look viajero de Wanda Nara: cuánto sale la valija rosa de lujo que aparece en sus publicaciones
Quiénes son los cuatro semifinalistas de “MasterChef Celebrity”
Inesperado ingreso en Gran Hermano Generación Dorada: llegó “La Maciel” para reemplazar a Carmiña
Herencia de Jorge Lanata: sorpresiva renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa de Elba Marcovecchio
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Policiales
AHORA. Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
VIDEO. En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Deportes
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país
Doctor y campeón: Carlos Bilardo cumple 88 años
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla