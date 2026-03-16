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Política y Economía |En la legislatura y el concejo local

El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido

El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
16 de Marzo de 2026 | 02:03
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A la par que legisladores de La Libertad Avanza (LLA) impulsan en los municipios presentaciones para la eliminación de tributos, desde el PRO salieron en los últimos días a presentar iniciativas que, en el mismo sentido, apuntan a la simplificación de la VTV provincial e, incluso, a la eliminación del estacionamiento medido en nuestra ciudad.

Como viene publicando EL DIA, la movida libertaria liderada a nivel provincial por Sebastián Pareja propone que en 116 Concejos Deliberantes, donde el partido violeta tiene representación, se impulsen iniciativas tendientes a la eliminación de tasas locales. Mientras se espera la forma que los ediles platenses le darán a ese planteo, ayer se conocieron otros proyectos, presentados por sus aliados del PRO, que también van en línea con la simplificación de gravámenes y controles y la eliminación de otras obligaciones.

Uno de los casos es el proyecto presentado por el senador provincial, Pablo Pretecca. El exintendente de Junín presentó en la Cámara alta un proyecto que busca revisar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense, para ampliar la cantidad de talleres habilitados, simplificar el trámite y revisar los costos del servicio.

La iniciativa plantea adecuar el esquema provincial a las modificaciones recientes introducidas en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Según explicó el legislador, el objetivo es simplificar el trámite, ampliar la cantidad de centros habilitados y reducir la frecuencia de verificación para los vehículos más nuevos.

En el Senado, buscan simplificar la VTV provincial; en la Ciudad, eliminar una tasa

Petrecca sostuvo que el sistema actual presenta dificultades para muchos usuarios. “Hoy hacer la VTV en la Provincia muchas veces termina siendo una complicación para el vecino. Necesitamos un sistema más ágil, con más oferta de talleres habilitados, menos burocracia y precios más competitivos”, señaló.

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Uno de los puntos mencionados en el proyecto es la distribución de las plantas de verificación en el territorio bonaerense. De acuerdo con lo planteado por el senador, actualmente existen 54 plantas fijas y 11 móviles para cubrir los 135 municipios de la provincia, lo que en algunos casos implica largos traslados o dificultades para conseguir turnos.

La propuesta incluye ampliar la red de prestadores habilitados para realizar la verificación técnica vehicular, permitiendo que más talleres y centros técnicos puedan ofrecer el servicio. Según Petrecca, esto podría incrementar la oferta de turnos y acercar el trámite a localidades donde hoy no hay plantas cercanas.

EN LA PLATA

En tanto, en nuestra ciudad, el presidente del bloque de concejales del PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto que busca eliminar el estacionamiento medido. Según el edil, el sistema que busca la rotación del estacionamiento en horas pico en la zona céntrica “no estaría cumpliendo con sus objetivos”, además de ser “excesivamente costoso para un trabajador”.

Por lo tanto, propone la eliminación del tributo que se cobra por el servicio, aunque conservar un sistema gratuito que regule la rotación del estacionamiento en áreas de gran congestión vehicular, como lo es el microcentro en horarios pico. “El estacionamiento tarifado se ha consolidado principalmente como un mecanismo de recaudación, antes de como una verdadera herramienta de ordenamiento del tránsito”, lanzó Morzone.

 

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