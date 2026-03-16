Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |DIPLOMACIA ECONÓMICA EN MARCHA

Estados Unidos y China reactivan el diálogo comercial en París

Delegaciones de ambas potencias negocian antes del esperado encuentro entre Trump y Xi. Tensión arancelaria en la agenda

Estados Unidos y China reactivan el diálogo comercial en París

Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping antes de una cumbre en octubre pasado, en Corea del Sur / AP

16 de Marzo de 2026 | 02:52
Edición impresa

Delegaciones de Estados Unidos y China iniciaron ayer en París una nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales que busca allanar el camino para una esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su colega chino Xi Jinping, prevista para dentro de unas dos semanas.

Las delegaciones están encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y por el viceprimer ministro chino He Lifeng, quienes lideran las negociaciones bilaterales desde el año pasado.

Según informó la agencia estatal Xinhua, las conversaciones comenzaron por la mañana en la capital francesa y continuarán durante dos jornadas.

La Casa Blanca indicó que Trump planea viajar a Beijing entre el 31 de marzo y el 2 de abril para una visita de Estado, aunque el gobierno chino todavía no confirmó oficialmente la agenda.

De concretarse, sería el primer viaje de un presidente estadounidense al país asiático desde la visita realizada por el propio Trump durante su primer mandato en 2017.

CONTEXTO COMPLEJO

El diálogo de París se produce en un contexto de relaciones complejas entre las dos mayores economías del mundo.

LE PUEDE INTERESAR

Bolsonaro sigue en terapia intensiva

LE PUEDE INTERESAR

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con "perseguir y matar" al primer ministro israelí

Aunque el comercio bilateral supera los 700.000 millones de dólares anuales, la relación ha estado marcada en los últimos años por disputas arancelarias, tensiones tecnológicas y rivalidades estratégicas.

Hace cinco meses, ambos líderes se reunieron en Busan, Corea del Sur, donde acordaron una tregua de un año en la guerra comercial que había escalado con fuertes aranceles recíprocos.

En su momento, los gravámenes de represalia llegaron a superar el 100%, afectando cadenas globales de suministro y generando volatilidad en los mercados internacionales antes de que ambas partes retrocedieran parcialmente.

FRICCIONES COMERCIALES

A pesar de esa pausa, las fricciones comerciales continúan. Washington mantiene críticas sobre el acceso al mercado chino, los subsidios a empresas estatales y la protección de la propiedad intelectual, mientras que Beijing cuestiona las restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología avanzada y a las inversiones en sectores estratégicos.

Las tensiones podrían aumentar nuevamente tras la decisión del gobierno de Trump de abrir una investigación comercial que involucra a 16 socios comerciales, entre ellos China. El proceso se inició después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara parte de los aranceles globales impuestos por Washington el año pasado, lo que podría derivar en nuevas medidas proteccionistas.

EL PESO DE LA GUERRA

Además de los temas comerciales, el contexto geopolítico también pesa en las conversaciones. La guerra con Irán y la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz generan preocupación global por el suministro energético y el precio del petróleo. Trump pidió recientemente a varias potencias, incluida China, que contribuyan a garantizar la seguridad del tránsito marítimo en esa vía por donde circula una parte significativa del crudo mundial.

Para analistas internacionales, la reunión de París es una de las citas más importantes antes del eventual encuentro entre Trump y Xi. El economista Gary Ng, del banco Natixis, sostuvo que el desafío central será determinar si ambos países pueden manejar sus diferencias sin reactivar una guerra comercial. “Lo clave es si pueden ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar sus desacuerdos”, explicó Ng, quien también señaló que Beijing observa con cautela los cambios en la política económica estadounidense.

Desde el lado chino, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi afirmó recientemente que este podría ser “un gran año” para los vínculos entre ambos países y aseguró que la agenda de contactos de alto nivel ya está en marcha.

Bessent y He han mantenido varias rondas de negociaciones en el último año en ciudades como Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur. La cita de París busca ahora consolidar avances que permitan encarar la próxima cumbre presidencial con la posibilidad de estabilizar, al menos temporalmente, una relación económica crucial para el comercio mundial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Últimas noticias de El Mundo

Irán estrenó misil: entre una lluvia de amenazas

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

Firme llamado del Papa para detener la guerra
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla