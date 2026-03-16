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La Ciudad |“menores costos y mayor seguridad”, apuntan

Ascensores: otro pedido por el libro digital

Administradores y la cámara de empresas de elevadores reclaman que se aplique una ordenanza aprobada en 2020

Ascensores: otro pedido por el libro digital
16 de Marzo de 2026 | 02:07
Edición impresa

Desde hace más de 5 años una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante promueve el uso del libro digital para los ascensores de edificios particulares, empresas y organismos públicos, cercanos a los 5.600 equipos en funcionamiento en la actualidad. Distintas fuentes consultadas marcaron que el libro digital reduciría drásticamente los costos que se pagan en la actualidad y los plazos de control y revisión.

Los sectores afectados observan con preocupación que los avances logrados en la Municipalidad para implementarlo puedan frustrarse por el cambio de autoridades en el área de Obras Particulares de la Comuna.

Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, Ariel Coppari, su presidente, dijo que “es mucho más barato. En CABA se gasta 50.000 pesos anuales por cada ascensor. En La Plata comprar un libro en papel cuesta 180.000 pesos para cada elevador, más las tasas por distintos trámites a cumplir”.

Desde la Cámara de Empresas de Ascensores y Afines de La Plata indicaron: “acompañamos y promovemos la implementación del libro municipal digital, ya que representa un avance fundamental para el sector. La digitalización permite mejorar la trazabilidad de los trabajos realizados, optimizar los procesos de control y brindar mayor transparencia a administradores, propietarios y usuarios. Sobre todo, es una herramienta que fortalece el objetivo principal de nuestra industria: garantizar la seguridad en cada ascensor.”.

Fuentes de la Municipalidad informaron que se “está trabajando en la digitalización de los procesos en los cuales entraría el Libro Digital. En relación a cuantos edificios podrían usarlo, serían todos aquellos que renueven el libro o los que quieran entrar al sistema”.

La ordenanza que aún no se cumple es la 11.980/2020, se indicó en distintos ámbitos.

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Con un sistema digital, cada vez que un técnico realiza un mantenimiento, la información se sube inmediatamente a la nube. Los administradores de consorcios pueden verificar desde su móvil qué se hizo, a qué hora y qué piezas se cambiaron, y el usuario puede acceder a toda la información escaneando un código QR.

El libro digital funciona como un archivo centralizado donde toda la documentación legal está a un clic de distancia, protegida contra incendios, inundaciones o la simple pérdida del cuaderno físico.

 

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