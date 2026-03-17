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Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires

Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires
17 de Marzo de 2026 | 01:42
Edición impresa

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) presentó “Mi Consejo”, un portal de autogestión diseñado para simplificar trámites, mejorar el acceso a la información institucional y fortalecer el vínculo con los matriculados a través de herramientas digitales. La plataforma permite que los profesionales gestionen su matrícula de manera online, sin necesidad de realizar gestiones presenciales. Desde el sistema es posible consultar datos personales, verificar el estado de cuenta, generar boletas de pago, descargar certificados de matrícula y acceder a distintos beneficios y convenios disponibles para los matriculados. Se puede ingresar en autogestion.cpciba.org.ar,

 

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