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Política y Economía

El Presidente en Córdoba, con apoyo a Adorni

17 de Marzo de 2026 | 01:47
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Sin menciones a las internas en su equipo, aunque fue significativo el abrazo que le dio a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei afirmó ayer que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”, durante un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y agregó: “seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero”.

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