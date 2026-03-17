Paraguay y Brasil liman asperezas tras espionaje

Los cancilleres de Paraguay y Brasil acordaron fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral durante un encuentro en Asunción, tras la tensión diplomática que generó una operación de espionaje que comprometió a la Agencia Brasileña de Inteligencia. “Hablamos de la hidrovía (Paraguay-Paraná), hablamos de Itaipú (la hidroeléctrica binacional), hablamos del comercio, de la cooperación en el ámbito del Mercosur y el combate contra el delito transnacional. Nuestra relación tiene una base muy sólida”, destacó el ministro brasileño, Mauro Vieira.

Asimismo, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, destacó a Brasil como el principal aliado de su país: “Es el principal inversionista en Paraguay hoy en día. Es el mercado de destino de nuestra exportación y esa relación es clave para nuestro desarrollo”, señaló el funcionario.

Las relaciones entre los dos países se enfriaron tras el escándalo por una operación de espionaje brasileña en Itaipú, que salió a la luz hace casi un año, cuando ambos gobiernos debían discutir la tarifa de venta de la energía hidroeléctrica.

Según la prensa brasileña, el espionaje comenzó en 2022 bajo el gobierno del entonces presidente, Jair Bolsonaro (2019-2023).

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que detuvo la operación de espionaje en marzo de 2023. Los países dieron por superado el traspié diplomático en noviembre último.

Para dar vuelta definitiva a la página, el canciller Ramírez anunció que efectivos de la Fuerza Aérea de Paraguay participarán la próxima semana de una operación junto con Brasil destinada a asegurar las fronteras contra el narcotráfico.

Ramírez anunció finalmente que el presidente Santiago Peña aceptó una invitación de Lula para una reunión sobre Medio Ambiente, en Campo Grande (Brasil), el 22 de marzo.