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Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según se pudo confirmar de fuentes oficiales. La titular de la cartera ya habria elegido a su sucesor en el cargo.
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