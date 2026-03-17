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Cambios en el Gobierno: renunció el titular de la ANSES Fernando Bearzi, un hombre de Luis Caputo

Cambios en el Gobierno: renunció el titular de la ANSES Fernando Bearzi, un hombre de Luis Caputo
17 de Marzo de 2026 | 14:37

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Fernando Bearzi presentó hoy su renuncia a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según se pudo confirmar de fuentes oficiales. La titular de la cartera ya habria elegido a su sucesor en el cargo.

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