El rey de España admite “mucho abuso” en la conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que la conquista española de América incluyó “mucho abuso” y generó “controversias morales y éticas”, en declaraciones que buscan suavizar años de tensiones diplomáticas entre Madrid y México por el legado del período colonial.

El monarca hizo estas afirmaciones durante una conversación con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz, en el marco de una visita a una exposición en Madrid dedicada al papel de las mujeres en el México precolombino. Allí reflexionó sobre el impacto histórico de la conquista iniciada en el siglo XVI.

Felipe VI señaló que, al analizar esos acontecimientos desde los valores actuales, existen episodios que “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”. Sin embargo, subrayó que el análisis debe realizarse con perspectiva histórica y evitando un “excesivo presentismo moral”, apostando por un examen “objetivo y riguroso” del pasado.

Las declaraciones llegan tras varios años de fricciones entre España y México por las demandas del gobierno mexicano para que la corona española ofrezca disculpas formales por los abusos cometidos durante la conquista de México entre 1519 y 1521, proceso que provocó la muerte de una gran parte de la población indígena.

En 2019, el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey español y al papa Francisco solicitando que se reconocieran públicamente los agravios históricos. España rechazó la petición, lo que deterioró las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La tensión volvió a escalar en 2024, cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura debido a la negativa de la casa real a emitir una disculpa oficial. La decisión fue criticada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien la calificó de “inaceptable”. En respuesta, España optó por no enviar representación oficial al acto.

No obstante, en el último año comenzaron a surgir señales de distensión. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció que durante la conquista se cometieron injusticias contra los pueblos originarios de México.