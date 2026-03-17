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Otro apagón en Cuba en medio del deseo de Trump

Quedó sin suministro tras una desconexión total del sistema. El republicano insistió en que sería una honor para él tomar la isla

Otro apagón en Cuba en medio del deseo de Trump

Un semáforo inactivo en la costa de La Habana durante el apagón / AFP

17 de Marzo de 2026 | 02:20
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Cuba sufrió ayer un apagón general que dejó sin electricidad a gran parte de la isla en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país caribeño, donde la escasez de combustible y el deterioro de la red eléctrica han provocado cortes cada vez más frecuentes.

El Ministerio de Energía y Minas informó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional y aseguró que técnicos trabajan para determinar las causas del colapso. La isla, con unos 11 millones de habitantes, enfrenta desde hace meses un grave déficit de generación que obliga a aplicar apagones prolongados en numerosas provincias.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había advertido días antes que el país llevaba más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo del exterior, lo que obligó a depender de plantas termoeléctricas, gas natural y energía solar para sostener el suministro.

La situación se agravó tras la interrupción de los envíos de crudo desde Venezuela y las presiones de Washington para impedir que otros países abastezcan a la isla. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a comienzos de año que impondría aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Aunque el país produce parte de su propio crudo, esa producción apenas cubre una fracción de la demanda.

Además, buena parte de las centrales termoeléctricas operan con equipos obsoletos y frecuentes averías, lo que reduce la capacidad de generación eléctrica.

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La crisis energética ya impacta de lleno en la vida cotidiana. El gobierno se ha visto obligado a posponer miles de cirugías, mientras hospitales y servicios esenciales funcionan con sistemas de emergencia.

“EL HONOR DE TOMAR CUBA”

En paralelo, las tensiones políticas se intensifican. Trump declaró a periodistas en la Casa Blanca que espera “tener el honor de tomar Cuba” de alguna manera durante su mandato, afirmando que el país atraviesa un momento de extrema debilidad. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, consideró. “Sería un gran honor”, explicó.

Mientras tanto, La Habana confirmó que mantiene conversaciones con Washington en medio de la crisis, aunque sin señales claras de una solución inmediata.

 

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