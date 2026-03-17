Real Madrid eliminó al Manchester City de Guardiola y avanzó a los cuartos de final de la Champions

Real Madrid resolvió fácilmente la serie en Inglaterra, tras derrotar como visitante por 2 a 1 al Manchester City y avanzó así a los cuartos de final de la Champions League, medinte un marcador global de 5-1.

Luego del 3 a 0 en la ida, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Josep “Pep” Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.

El trámite cambió rápido, ya que Vinicius Junior provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR por parte de Clément Turpin.

El brasileño convirtió el 1 a 0 pero antes del descanso, el local empató: Tijjani Reijnders asistió, Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo.

En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja con intervenciones ante Haaland.

Manchester City intentó, aunque vio dos goles anulados por offside, uno de Doku y otro de Rayan Aït-Nouri, no obstante, en tiempo agregado, Vinicius marcó el segundo y le anularon otro. El equipo español enfrentará en cuartos a Bayern Munich o Atalanta.

Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice.

En Londres, Paris Saint-Germain goleó 3 a 0 a Chelsea on tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu y redondeó así un global de 8-2.

Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodø Glimt tras aplastar por 5 a 0 en tiempo suplementario, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel.

El elenco lusitano había perdido 3-0 con los noruegos en la ida y en su cancha se impusieron 3-0 por lo que fueron al alargue, en el que aseguraron la victoria con otras dos conquistas y enfrentará al Arsenal de Inglaterra en cuartos de final.