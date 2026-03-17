Instituto se lo dio vuelta al Rojo y volvió a cantar victoria

Instituto, próximo rival de Boca, volvió al triunfo después de tres partidos, tras superar anoche a Independiente por 2-1.

El albirrojo supo aprovechar sus oportunidades, después de estar en desventaja. Tras el gol de Matías Abaldo, a los 13, el equipo local reaccionó a tiempo, y en cuestión de minutos dio vuelta la historia para irse al descanso en ventaja y sabiendo que estaba por el camino correcto

Primero, apareció Alex Luna, a los 14, para poner las cosas igualadas. Y luego, Giuliano Ceratto, a los 35, para pasar al frente.

El partido durante la primera parte fue intenso, de ida y vuelta. Con Independiente mostrando sus atributos en ataque, y con un Instituto que supo pegar en los momentos justos gracias a la eficacia de sus delanteros.

La segunda etapa tuvo pasajes similares al primer capítulo. Con el Rojo jugado al ataque y con la Gloria respondiendo de contra. Y fue así que los dos dejaron de lado las especulaciones y salieron decididos a definir sus objetivos. La suerte, en este caso, le jugó a favor a Instituto, que volvió a ganar tras tres fechas.