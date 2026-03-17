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Deportes |2-0 A ESTUDIANTES (RC)

Doblete de Maravilla y triunfo de Racing

Doblete de Maravilla y triunfo de Racing

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17 de Marzo de 2026 | 03:06
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Racing derrotó a Estudiantes de Río Cuarto 2-0 con goles de Maravilla Martínez, en el Cilindro de Avellaneda. Además, sumó siete partidos sin derrotas, y además ingresó a la zona de playoff.

En la primera parte en la que La Academia fue superior, el equipo dirigido por Gustavo Costas no pudo vencer la resistencia del arquero Agustín Lastra y tuvo la ocasión más clara con un cabezazo de Adrián Martínez que se estrelló en el palo izquierdo del arco visitante.

Sin embargo, en el complemento, el goleador académico se tomó revancha, y a los 10 minutos rompió el cero en un Estadio que empezaba a murmurar porque el equipo no se podía poner en ventaja.

Con el correr de los minutos, el León buscó la paridad pero no las formas para lograr el empate. Para colmo, en el final de la noche, Martínez volvió a aparecer para sellar la victoria de Racing 2-0 ante su gente.

La próxima fecha la Academia visita a Belgrano en la Docta el sábado 22.15, y Estudiantes recibe a River en Río Cuarto el domingo 17.45.

 

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