EE UU reclama un cambio de liderazgo en Cuba

La crisis en Cuba volvió a profundizarse tras un nuevo apagón nacional, el tercero en apenas cuatro meses, que dejó a millones de personas sin electricidad y expuso la fragilidad de su sistema energético. En medio de este escenario, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, reclamó un cambio de liderazgo en la isla y cuestionó con dureza el modelo político y económico vigente.

Desde Washington, la administración de Donald Trump elevó el tono y dejó en claro que evalúa acciones sobre Cuba. “Está en muy mal estado”, afirmó el mandatario, sugiriendo que su gobierno podría intervenir de alguna forma en el futuro cercano. Según trascendió, la Casa Blanca busca una transición que implique la salida del presidente Miguel Díaz-Canel, aunque sin precisar alternativas concretas.

SITUACIÓN CRÍTICA

En la isla, la situación cotidiana se torna cada vez más compleja. La desconexión total del sistema eléctrico obligó a una lenta y parcial recuperación del servicio. En La Habana, solo una pequeña porción de usuarios recuperó la luz, mientras hospitales y servicios esenciales funcionaron con limitaciones. Las autoridades advirtieron que la red, deteriorada y sobreexigida, podría sufrir nuevas fallas en cualquier momento.

El gobierno cubano atribuye la crisis a las sanciones de Estados Unidos, que dificultan la importación de combustible. Aunque el país produce cerca del 40% del petróleo que consume, la generación resulta insuficiente frente a la demanda y a una infraestructura envejecida. A esto se suman problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico desde hace años.

El impacto social es inmediato. La falta de electricidad complica la conservación de alimentos, agrava las condiciones de vida y aumenta los riesgos domésticos. Muchos ciudadanos expresan frustración ante la falta de soluciones y algunos incluso consideran emigrar como única salida.

En paralelo, las autoridades intentan restablecer el servicio mediante “microsistemas” y la reactivación de plantas termoeléctricas.