Lanús fue una aplanadora y humilló a Newell’s 5-0

Lanús humilló a Newell’s en La Fortaleza, y lo goleó 5-0. Dylan Aquino fue la figura marcando tres de los cinco goles. Por su parte, el plantel de la Lepra recibió amenazas de muerte de regreso a la Chicago argentina.

El Granate se despachó con tres goles en el primer tiempo, dejando al Globo, que no pudo reaccionar. Lanús rompió el cero desde los doce pasos, a los 15 minutos de juego, luego de que Walter Bou cambie el penal por gol. Mientras que en el ocaso de la primera mitad, Aquino marcó por duplicado en una diferencia de 3 minutos. Ambos goles llegaron por jugada colectiva de izquierda al centro, y dentro del área el delantero que venía de convertirle a Estudiantes, remató cruzado.

Lanús mantuvo el rendimiento, y en los primeros 10 minutos del complemento, Aquino otra vez y Salvio pusieron el 5-0. Luego de esta abultada diferencia, el conjunto local sacó el pie del acelerador, aunque marcó un sexto gol, pero fue anulado por fuera de juego.

La próxima fecha va con Vélez y la Lepra con Gimnasia (M).