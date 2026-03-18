Tirante se quedó afuera del Masters 1000 de Miami

Como ocurrió en Indian Wells, Thiago Tirante (81) se quedó en las puertas de ingresar al cuadro principal. En ese caso no pudo superar la Qualy al perder en la segunda ronda con el español Martín Landaluce (151) por 6-3, 5-7 y 4-6, después de dos horas y 33 minutos de juego.

Cabe destacar que en la primera ronda de la clasificación del torneo estadounidense, que se disputa sobre superficie dura, Tirante había superado al alemán con ascendencia chilena Diego Dedura (252) por 6-2 y 6-3. El tenista platense no pudo repartir lo hecho en la primera ronda, cometiendo errores en momentos claves.

En lo que respecta al otro platense, Tomás Etcheverry (32) por ser uno de los preclasificados del torneo estadounidense ingresará directamente a segunda ronda del cuadro principal. Tomy espera por el ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs (45) y el estadounidense Jenson Brooksby (42).

Cabe recordar que Etcheverry cortó la serie ganadora después de obtener el primer torneo en el circuito ATP de su carrera como profesional (Río Open) en el Masters 1000 de Indian Wells al caer contra el canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 6-2 y 6-7 (5).

Otro tenis argentino que ingresará directamente al cuadro principal de Miami para debutar en segunda ronda será Francisco Cerúndolo, que ocupa el puesto 18 del ranking ATP.

En este Masters 1000 sobre superficie dura, que comenzó a jugarse en 1985, pero se disputa en el Hard Rock Stadium desde 2019, Sebastián Báez chocará frente a un jugador surgió de la Qualy, al igual que Mariano Navone, flamante campeón en el Challenger de Punta Cana, República Dominicana.

Francisco Comesaña tendrá duelo sudamericano frente al chileno Alejandro Tabilo, mientras que Camilo Ugo Carabelli se verá con el francés Giovanni Mpetshi.

En tanto, el sorteo femenino puso a Solana Sierra enfrente de la rumana Jaqueline Cristian del torneo que tiene un premio total de 18.831.450 de dólares (sumando ATP y WTA), el certamen mantiene su política de igualdad en materia distribución de dinero.