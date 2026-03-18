Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |NO SUPERÓ LA QUALY

Tirante se quedó afuera del Masters 1000 de Miami

Tirante se quedó afuera del Masters 1000 de Miami

Thiago Tirante

18 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

Como ocurrió en Indian Wells, Thiago Tirante (81) se quedó en las puertas de ingresar al cuadro principal. En ese caso no pudo superar la Qualy al perder en la segunda ronda con el español Martín Landaluce (151) por 6-3, 5-7 y 4-6, después de dos horas y 33 minutos de juego.

Cabe destacar que en la primera ronda de la clasificación del torneo estadounidense, que se disputa sobre superficie dura, Tirante había superado al alemán con ascendencia chilena Diego Dedura (252) por 6-2 y 6-3. El tenista platense no pudo repartir lo hecho en la primera ronda, cometiendo errores en momentos claves.

En lo que respecta al otro platense, Tomás Etcheverry (32) por ser uno de los preclasificados del torneo estadounidense ingresará directamente a segunda ronda del cuadro principal. Tomy espera por el ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs (45) y el estadounidense Jenson Brooksby (42).

Cabe recordar que Etcheverry cortó la serie ganadora después de obtener el primer torneo en el circuito ATP de su carrera como profesional (Río Open) en el Masters 1000 de Indian Wells al caer contra el canadiense Denis Shapovalov por 3-6, 6-2 y 6-7 (5).

Otro tenis argentino que ingresará directamente al cuadro principal de Miami para debutar en segunda ronda será Francisco Cerúndolo, que ocupa el puesto 18 del ranking ATP.

En este Masters 1000 sobre superficie dura, que comenzó a jugarse en 1985, pero se disputa en el Hard Rock Stadium desde 2019, Sebastián Báez chocará frente a un jugador surgió de la Qualy, al igual que Mariano Navone, flamante campeón en el Challenger de Punta Cana, República Dominicana.

LE PUEDE INTERESAR

Vamos Nene: ¿Colapinto viene a la Argentina?

LE PUEDE INTERESAR

Turf – Programas y Resultados

Francisco Comesaña tendrá duelo sudamericano frente al chileno Alejandro Tabilo, mientras que Camilo Ugo Carabelli se verá con el francés Giovanni Mpetshi.

En tanto, el sorteo femenino puso a Solana Sierra enfrente de la rumana Jaqueline Cristian del torneo que tiene un premio total de 18.831.450 de dólares (sumando ATP y WTA), el certamen mantiene su política de igualdad en materia distribución de dinero.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- La fuerte tormenta de pocos minutos dejó secuelas en La Plata: ráfagas de viento, árboles caídos y cortes de luz

En FOTOS | Marcha de antorchas en las calles de La Plata: la comunidad universitaria se moviliza en reclamo de más financiamiento

A partir de mañana, el Estacionamiento Medido en La Plata costará más caro: los nuevos valores y zonas

"El sueño de mi hijo, destruido": el drama de la familia que el temporal dejó sin casa en La Plata

Kadijevic se lesionó y quedó descartado para viajar a Tucumán: ¿debuta el joven Máximo Cabrera?

Tiago Palacios, figura en Mendoza, le permitió a Estudiantes ganarle a Gimnasia 2 a 1 y dar vuelta la historia

Misterio y conmoción en Villa Elvira: un hombre de frondoso prontuario fue encontrado con un puntazo en el pecho

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
+ Leidas

Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa

VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Detectan en el país la cepa más agresiva de la viruela del mono

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Argentina fuera de la OMS: qué pierde y qué gana el país al salir

Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Silvia Cristina Mallo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Triunfo de la galera: lo dio vuelta en cinco minutos

Tiago Palacios recuperó su brillo decisivo y gestó lo que necesitaba Medina

Cacique Medina: “Fue un triunfo tranquilizador”

Ganó de nuevo y estiró su invicto como visitante
Policiales
Misterio en El Retiro: una muerte que enciende interrogantes
Avances rumbo al juicio contra el cura acusado de abuso en La Plata
Excarcelaron a la joven que apuñaló a su exnovio
“Pegale un tiro”: el grito que marcó un millonario robo en Los Hornos
Un puntazo en el pecho lo dejó al borde de la muerte
Espectáculos
“Chihuahua desubicada”: Cinthia Fernández y Callejón, a los gritos
Bersuit celebra los 25 años de un disco que fue “defender un título”
Tras ganar el Gardel, Ariel Prat se presenta en La Plata
“Abandonar a un hijo es un montón”: Juana Repetto, sobre el dilema con su ex
“Se me caían las lágrimas del dolor”: el duro momento de Cami Homs
Política y Economía
VIDEO.- Cristina en el banquillo: un alegato político para atacar a la Justicia
La inflación mayorista volvió a desacelerarse
Escándalos e interna: cumbre con Adorni a la cabeza
Milei ratificó alineamientos y cargó contra el “terrorismo iraní”
Kicillof lanzó su usina de ideas con una fuerte mirada nacional
La Ciudad
Un rato de furia climática volteó árboles, postes y hasta una casa
VIDEO. De las diagonales al mundo: eva, una mini reina que desfilará en Milán
Las ventas bajan pero los precios de alquileres de locales no aflojan
Estacionamiento medido: sube a $1.000 en hora pico
$4.000.000: el Súper Cartonazo, lleva alegría a Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla