El Madrid borró al City con un show de Vinicius

El festejo del Real Madrid, que sacó chapa en Inglaterra y avanzó a los cuartos de la Champions / AFP

Real Madrid sacó chapa de candidato, luego de vencer 2-1 al Manchester City como visitante gracias a un doblete de Vinicius Junior (descontó Haaland). Con un global de 5-1, el conjunto español avanzó a los cuartos de final de la Champions League, donde espera al Bayern Munich o al Atalanta (el elenco alemán goleó 6-1 en la ida).

Sin dudas, el City salió con mentalidad de eliminado, ya que no tuvo peso en el partido y el Real lo manejó como quiso. Para colmo, por sacar la pelota con la mano dentro del área, Bernardo Silva vio la roja en el City y hubo penal para el Merengue. Vinicius esta vez no falló y estampó el 1-0 con una buena definición, a los 22 minutos.

Más allá que con uno menos, el Manchester llegó al empate de la mano de Haaland a los 41´de la etapa inicial, los minutos sobraron. Y luego de algunos tantos anulados por offside para ambos, Vinicius estampó el 2-1 a los 48 del segundo tiempo, con una defensa rival partida.

No fue el único equipo que hizo valer la lógica en la jornada, ya que PSG también sacó sus credenciales tras golear nuevamente por 3-0 a Chelsea, pero en Inglaterra. Kvaratskhelia, Barcolá y Mayulu estamparon los tantos del elenco parisíno, que con un global de 8-2, se metieron entre los ocho mejores del certamen donde esperan por Liverpool o Galatasaray.

Por su parte, Arsenal hizo valer la localía y derrotó 2-0 al Leverkusen como local, por los tantos de Eze y Rice. Exequiel Palacios fue titular en el elenco alemán, que quedó afuera con un global 3-1.

El que hizo historia fue el Sporting Lisboa, quien dio vuelta una serie casi imposible y derrotó 5-0 al sorprendente Bodo Glimt como local, tras caer 3-0 en la ida. Inacio, Pote, Luis Suárez, Araújo y Nel (estos últimos dos en alargue) decretaron el pasaje a los cuartos de final.

Hoy se definen los últimos cuatro clasificados: a las 14:45, Barcelona (1) - Newcastle (1); y a las 17, Liverpool (0) - Galatasaray (1), Tottenham (2) - Atlético Madrid (5) y Bayern Munich (6) - Atalanta (1).