Marruecos obtuvo la Copa África por escritorio

Una decisión polémica tomó la Confederación Africana de Fútbol, ya que decidió sacarle el título de la última Copa África a Senegal para dárselo a Marruecos. La entidad cambió al campeón por escritorio, luego del abandono momentáneo que hicieron los senegaleses en señal de protesta, por lo que les dio por perdido 3-0 el partido.

Sin dudas fue un giro inesperado, ya que en la cancha, Senegal ganó 1-0 en el alargue y levantó la copa continental el pasado 18 de enero. La polémica surgió en el minuto 98, cuando el árbitro congoleño Jean Ndala, dio un penal para Marruecos. Esa situación generó un escandálo, ya que los jugadores senegaleses abandonaron la cancha durante 10 minutos. Sin embargo, cambiaron de opinión, volvieron y Mendy le atajó el penal a Brahim Díaz. Y desués, Gueye le dio el triunfo por 1-0. Sin embargo, todo cambió ayer, ya que la CAF decidió penalizar el abandono momentáneo.