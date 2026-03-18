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Deportes |1-0 EN SANTIAGO

Triunfo clave del Ferroviario ante el Malevo

18 de Marzo de 2026 | 02:09
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En el Único Madre de Ciudades, Central Córdoba derrotó 1-0 a Deportivo Riestra y tomó oxígeno en la Zona A del Torneo Apertura ante un rival que se hunde y que sigue sin ganar en el campeonato.

En un encuentro donde el local hizo mejor las cosas, la apertura del marcador el ex delantero de Estudiantes, Ezequiel Naya, quien convirtió en el minuto 48 del primer tiempo. Además, en el final del partido, el VAR le anuló un tanto a Fernando Martínez para el local.

Ctral. Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan José Cardozo, Lucas González; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje, Alexander Díaz; Antony Alonso y Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.

Goles: PT. 48´ Ezequiel Naya (CC).

 

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